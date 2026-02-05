Belén Giménez arrojó las cenizas de René Bertrand en el lago de Carlos Paz: así fue el desgarrador momento

Y agregó: "Tenía que ser así con amor, con nuestras cosas, sin que ellos tengan miedo a nada, les conté lo que estábamos haciendo y pusimos nuestras manos juntitas y con amor, con un amor infinito lo hicimos".

"Nos acompañó Ale que quiso ser una más de Racing como nosotros (creo que ya es nuestra jaja). Ale que como siempre es incondicional y estuvo para abrazarnos y despedirse. Gracias Ale! Después hicimos lo que nos gustaba, tomarnos unos mates mirando el lago como hacíamos siempre juntos", continuó movilizada su mensaje.

Y cerró a flor de piel: "Hasta siempre mi amor, se que estás con nosotros abrazándonos y cuidandonos, pero te extraño... Te extrañamos... Te amamos hasta el techito de Dios! Quédate tranquilo que yo cuido de nuestros tesoros".

belen gimenez tiro las cenizas de rene bertrand en el lago san roque 3

belen gimenez tiro las cenizas de rene bertrand en el lago san roque 2

El pedido de René Bertrand a Belén Giménez antes de su muerte

Belén Giménez relató el pedido que le hizo su marido René Bertrand mucho antes de saber de su enfermedad y que ella terminó cumpliendo con su deseo.

"Mucho tiempo antes de todo, cuando ni siquiera estaba enfermo. Me dijo que si algún día le pasaba algo, quería que trajera sus cenizas al Lago San Roque", indicó la actriz en diálogo con Pronto.

Y recordó: "Fue en una charla de pareja, hablando de la vida en general y decíamos: 'Ay, si me pasa esto' o 'si te pasa algo a vos'. Lo hablábamos, nos matábamos de la risa y él me decía: “Ay, Belén, qué lugar de mierda que elegiste vos”. Era como un chiste entre nosotros".

"Él eligió Carlos Paz y yo le dije que quería un lugar lleno de luces, que tuviera mucha vida. Eso le había dicho. Para René, Carlos Paz era muy importante, amaba esta ciudad e incluso se quería venir a vivir a Carlos Paz", explicó sobre el amor del hijo de María Rosa Fugazot por Carlos Paz donde pasó muchos veranos teatrales.

Y explicó: "También me gusta Carlos Paz pero tengo todo ya mi plan de vida armado en Capital: el colegio de los chicos, las terapias de Franco y todas esas cosas. Todo lo tengo a tres o cuatro cuadras de casa y me manejo en ese circuito".