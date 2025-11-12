¡Como nunca se lo vio! La increíble transformación de Damián Betular para debutar en teatro

Embed

Hairspray es un clásico que celebra la diversidad, la alegría y la libertad de ser uno mismo. Una historia luminosa que combina humor, emoción y grandes canciones con un mensaje tan necesario como vigente.

La producción marca además un paso decisivo en la evolución de Olga, que se lanza a producir teatro consolidándose como una productora integral de entretenimiento.

Bajo la dirección de Fer Dente, uno de los nombres más destacados del género, Hairspray promete una puesta moderna, colorida y vibrante, con música en vivo, coreografías de alto impacto y un elenco de destacadas figuras del teatro musical argentino.

Con canciones icónicas como “Good Morning Baltimore”, “You Can’t Stop the Beat” y “Welcome to the 60’s”, Hairspray llega a Buenos Aires con la misma energía optimista y el mensaje atemporal que la convirtió en un fenómeno mundial: celebrar la inclusión, la diversidad y el amor propio.

Cómo le fue a la versión teatral de Hairspray con Enrique Pinti en 2008

La versión argentina del musical Hairspray debutó en Buenos Aires el 16 de julio de 2008 en el Teatro Astral, y rápidamente se convirtió en una de las apuestas más coloridas y comentadas de la temporada. Con una producción que buscó capturar el espíritu alegre y vibrante del clásico de Broadway, la obra tuvo como gran figura a Enrique Pinti, quien interpretó a Edna Turnblad, el entrañable y cómico personaje que marcó gran parte del tono del espectáculo.

En el centro de la historia estuvo Vanesa Butera, elegida para encarnar a Tracy Turnblad luego de ganar el reality show Yo Quiero Ser la Protagonista de Hairspray, un formato local que buscaba a la protagonista ideal entre miles de aspirantes. La incorporación de Butera a través de este concurso no solo aportó frescura, sino que también sumó un componente mediático que despertó enorme interés antes del estreno.

El elenco se completó con figuras reconocidas como Laura Oliva, Salo Pasik, Fernando Dente y Deborah Dixon, quienes aportaron su impronta a una puesta que combinó humor, música en vivo y un mensaje de fuerte contenido social. La producción mantuvo la estructura original del musical creado por John Waters, con música de Marc Shaiman y letras de Scott Wittman y Shaiman, pero adaptó ciertos guiños y matices al público porteño.

La puesta en escena giró en torno al enfrentamiento entre el racismo y las aspiraciones de inclusión social en la Baltimore de los años 60, una temática que, a pesar de su contexto histórico, resonó con fuerza entre los espectadores locales. Según destacaban las críticas de la época, Pinti logró imprimirle al personaje de Edna un toque muy propio, entre la ternura y la ironía, lo que dio al espectáculo un sello inconfundible.

Con su combinación de humor, ritmo y un mensaje de aceptación, Hairspray en versión argentina logró posicionarse como un homenaje fiel al espíritu del musical original, demostrando que el mensaje sobre la diversidad y la igualdad trasciende fronteras y épocas.