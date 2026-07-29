El duro mensaje de Mauro Icardi tras el ultimátum de la Justicia: "Qué triste es..."

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando nuevos capítulos. La Justicia ordenó al futbolista que en un plazo de 24 horas complete y firme el formulario para iniciar el trámite de emisión de los nuevos pasaportes de sus hijas.
Ver las ultimas noticias en a24.com
El futbolista Mauro Icardi compartió un fuerte escrito tras la medida de la Justicia que le impide salir del país en medio del conflicto judicial con Wanda Nara por la documentación de sus hijas.
El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando nuevos capítulos. La Justicia ordenó al futbolista que en un plazo de 24 horas complete y firme el formulario para iniciar el trámite de emisión de los nuevos pasaportes de sus hijas.
En ese contexto, tras ser notificado de una prohibición de salida del país mientras no se revuelva el tema, el deportista compartió un fuerte comunicado desde sus redes sociales.
"Buen día. Qué triste es ver cómo algunos jueces parecen actual con una rapidez extraordinaria cuando se trata de determinados pedidos. En este caso, el juez interviniente ya había dado sobradas muestras de una celeridad llamativa y, como si fuera poco, durante la feria judicial nos toca una jueza cuya actuación vuelve a generar serias dudas", comenzó su posteo.
Y remarcó: "Hoy, a las 9 de la mañana, dictó una prohibición de salida del país sin siquiera haberse cumplido el plazo de 24 horas establecido en la resolución de ayer. Me pregunto cuál es el fundamento juridíco de esa decisión. ¿Considera que tiene jurisdicción para hacerlo? ¿O simplemente está ignorando lo que establece la ley?".
"Esta misma tarde hay una audiencia en Milán (Italia) sobre el mismo asunto. Hasta donde alcanza mi conocimiento, mis hijas son italianas, se encuentran en territorio italiano y la cuestión está sometida a la legislación y a la jurisdicción de ese país", continuó planteando Mauro Icardi.
Y resaltó: "Tampoco dejar de señalar que los pedidos de la otra parte fueron presentados el 27 de julio, ocho días después del hecho que denuncian. Durante esos ocho días no hubo ninguna urgencia. Sin embargo, ahora aparecen resoluciones dictadas con una velocidad inusual e incluso superpuestas, dando una imagen de la Justicia que, al menos desd mi perspectiva, resulta muy difícil de comprender".
"Confío en que, más temprano que tarde, prevalezcan el derecho, la competencia de cada jurisdicicción y el debido proceso por encima de cualquier otra consideración", cerró el futbolista esperanzado en resolver la situación.
El Juzgado de Familia de Turno ordenó a Mauro Icardi que, en un plazo de 24 horas, complete y firme el formulario indispensable para iniciar el trámite de emisión de los nuevos pasaportes de sus hijas.
El escrito, según se profundizó en el ciclo DDM (América Tv), también establece que quien incumpla con la intimación podría recibir una multa de 200 millones de pesos, además de quedar expuesto a la aplicación de otras medidas de mayor gravedad.
En ese contexto, la Justicia le prohibió al futbolista salir del país hasta que firme la documentación necesaria para tramitar los nuevos documentos de las menores.
El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi escaló tras el robo en la casa de la conductora en Milán, donde los delincuentes se llevaron la documentación de las niñas, lo que abrió un nuevo frente de tensión entre las partes.