El duro mensaje de Mauro Icardi tras el ultimátum de la Justicia: "Qué triste es..."

"Esta misma tarde hay una audiencia en Milán (Italia) sobre el mismo asunto. Hasta donde alcanza mi conocimiento, mis hijas son italianas, se encuentran en territorio italiano y la cuestión está sometida a la legislación y a la jurisdicción de ese país", continuó planteando Mauro Icardi.

Y resaltó: "Tampoco dejar de señalar que los pedidos de la otra parte fueron presentados el 27 de julio, ocho días después del hecho que denuncian. Durante esos ocho días no hubo ninguna urgencia. Sin embargo, ahora aparecen resoluciones dictadas con una velocidad inusual e incluso superpuestas, dando una imagen de la Justicia que, al menos desd mi perspectiva, resulta muy difícil de comprender".

"Confío en que, más temprano que tarde, prevalezcan el derecho, la competencia de cada jurisdicicción y el debido proceso por encima de cualquier otra consideración", cerró el futbolista esperanzado en resolver la situación.

Qué dice la última resolución de la Justicia con las medidas a Mauro Icardi

El Juzgado de Familia de Turno ordenó a Mauro Icardi que, en un plazo de 24 horas, complete y firme el formulario indispensable para iniciar el trámite de emisión de los nuevos pasaportes de sus hijas.

El escrito, según se profundizó en el ciclo DDM (América Tv), también establece que quien incumpla con la intimación podría recibir una multa de 200 millones de pesos, además de quedar expuesto a la aplicación de otras medidas de mayor gravedad.

En ese contexto, la Justicia le prohibió al futbolista salir del país hasta que firme la documentación necesaria para tramitar los nuevos documentos de las menores.

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi escaló tras el robo en la casa de la conductora en Milán, donde los delincuentes se llevaron la documentación de las niñas, lo que abrió un nuevo frente de tensión entre las partes.