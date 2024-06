La curiosa cábala de Marisol, la novia de Martín, para lograr eliminar a Furia de Gran Hermano

"Al final sí eran de la suerte", escribió sobre la foto. Además, le agradeció al fandom de Martín por el enorme apoyo: "Millones de gracias, chinistas".

La semana pasada Marisol vivió un incómodo momento dentro de la casa de Gran Hermano, luego de que Furia la tildara de "falluta". Los familiares entraron al juego para acompañar a sus seres queridos y, en una reunión donde los participantes debían debatir para sacar a un visitante, la tatuada se peleó con Martín por Marisol y le dijo de todo.

A partir de ese enfrentamiento, El Chino y Furia quedaron enemistados y fue así como Juliana, en vez de asegurarse un lugar en la final, terminó abandonando la casa más famosa del país.

La picante reflexión de los Bro tras la épica eliminación de Furia en Gran Hermano

Anoche en Gran Hermano pasó lo que nadie creía que podía pasar. Furia quedó eliminada luego de un tenso mano a mano con Martín Ku. La jugadora obtuvo el 62,4 por ciento de los votos, mientras que El Chino logró el 36,7.

Tras la salida de Juliana Scaglione, los Bro se fundieron en un abrazo. El Chino no podía creer el resultado de la definición telefónica, que lo dejó más cerca de la final del reality de Telefe.

Más tarde, Bautista Mascia, Martín Ku y Nicolás Grosman reflexionaron sobre el giro drástico del juego luego de la salida de Furia. "Todo esto lo vamos a recordar con una sonrisa", destacó Martín. "Y lo vivimos con una sonrisa", sumó el uruguayo.

Nico, en tanto, reconoció que no la pasó nada bien en los últimos días por el clima bélico que generaba Juliana en la casa: "Ayer a la noche yo estaba mal". "Está bien. No tiene nada de malo. Todos estuvimos mal en algún momento. Aparte, a vos se te re nota", le contestó Bautista.

"A mí me sirvió mucho estar con ustedes dos acá adentro. Yo pienso que a Bauti le resbala todo pero, cuando un tema es importante, lo habla. Sabe a qué darle importancia y a qué no. Después, me daba vuelta y te miraba a vos, y miraba tu cara de disfrute. El Chino estaba feliz", siguió el novio de Flor Regidor.

Después de escuchar a su compañero, Bautista cerró: "Bueno, cada uno vive las cosas a su manera y eso está bien. Somos muy parecidos pero, a la vez, cada uno es muy distinto".