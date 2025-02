La determinante decisión de Coti Romero tras separarse de Nacho Castañares

Por otro lado, Castañares habló en su stream de su ruptura con Coti. "Fue por decisiones en conjunto y más inclinado por ella, quien fue la que tomó la decisión. Pero si es para estar bien los dos y hacer algo que nos va a servir a ambos, yo siempre voy a estar de acuerdo", expresó.

"Como se lo dije a ella y siempre traté de que sea así, si ella va a estar bien, yo acepto la decisión que ella tome. No hay nada más que eso. No hay más vuelta que eso. No es que alguno dejo de amar al otro, que alguno cagó al otro, que alguno no quiere estar más con el otro, que por suerte no se dijo nada de eso, pero aclaro que no es más que eso", sostuvo.

coti dejó de seguir a nacho castañares.jpg

nacho sigue a coti romero.jpg

El angustiante mensaje de Coti Romero tras confirmar su separación de Nacho Castañares

Luego de su romántico viaje a Disney, anoche Ángel de Brito sorprendió en LAM (América TV) al anunciar que Coti Romero y Nacho Castañares están separadostras siete meses de relación.

"Nos tomamos un tiempo. Después vamos a ver, nos es nada grave. No estamos coincidiendo en algunas cosas y queremos cosas diferentes. Por eso nos tomamos este tiempo", fue el mensaje que la correntina le envió al panelista del programa Pepe Ochoa.

En ese contexto, la ex Gran Hermano también dejó la puerta abierta a una reconciliación, ya que aseguró que no tiene en claro si será algo definitivo pero que por el momento necesitaban un tiempo.

Así las cosas, luego de conocerse la noticia, Coti compartió un desolador mensaje que sus seguidores no tardaron en relación con el delicado momento que está atravesando.

"Podríamos estar haciendo algo por ultima vez y no lo sabemos. Disfruten, abracen, besen, digan gracias, perdón, te quiero, te amo", fue la frase que compartió al sentirse identificada.