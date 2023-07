La divertida anécdota de Soledad Pastorutti con Lionel Messi: "Tuve un..."

"¿Y jugaste bien, Sole?", le preguntó el conductor. "No sé si jugué bien. Algunos dicen que sí, pero me pusieron a jugar por izquierda y soy diestra. Yo no sé de fútbol. A mí me dice Maxi Rodríguez vení a jugar al fútbol", contó la cantante de Arequito.

"Yo hace mil que no juego al fútbol. Cuando iba al campo con mis primos, ellos jugaban con botines y yo, descalza. Imaginate cómo me terminaban mis pies y mis piernas ", recordó sobre su infancia.

"Entonces fui y dije 'bueno, sí, voy a jugar'. Antes de salir del banco de suplentes, porque me puso (José) Pekerman, me dijo 'vos vas por izquierda, te tenés que correr toda la cancha'. Y bueno, yo correr corro, pero dije: 'muchachos no me la pasen, esa es la consigna'. Igual, tuve un par de pases de Messi, yo quería agarrar la pelota y llevármela", admitió.

Nacha Guevara respondió sin filtro qué tipo de hombres le gustan

Este lunes, Nacha Guevara se sentó en el living de Noche al Dente (América TV) y reveló qué tipo de hombres le gustan. En un ping pong de preguntas, Fer Dente le preguntó a la artista qué es lo que tiene que tener un hombre para conquistarla hoy.

Entre risas, Nacha respondió sin filtro: "Tiene que tener sentido del humor, que es algo perdido, porque ahora la gente hace chistes. Pero el chiste es una cosa y el humor es otra".

"A mí me gustaría un científico", reveló. "Me gustan los científicos: un físico cuántico", especificó. "Nada que ver con el arte", le respondió el conductor. "Bueno, al final la física cuántica es como el arte también, porque es la perfección de la esencia de la vida", justificó la actriz.

"Sí, un científico, pero con sentido del humor, buen mozo, tampoco la pavada, eh", resumió. "Bueno @conicet, podemos ir mandando mensajes", bromeó el presentador. "Sí, hay un par que he visto", aseguró Nacha.