La sorpresa que se llevaron Los Pericos cuando tocaron por primera vez en Jamaica

"En el 1993, justo se van a cumplir 30 años desde que fuimos, nosotros fuimos con una imagen de que íbamos a encontrar muchos rastas, una cultura rastafari, en la calle, a flor de piel. Y fuimos a Kingston donde nos encontramos con otra movida", reveló el músico.

"Era música urbana jaimaquina, es el abuelo del reggaeton, el dancehall, con un lenguaje más crudo, más sexual, no era tanto la imagen del reggae de Marley. Ahí nos llevamos una gran sorpresa. Los chicos no estaban con dreadlocks, estaban con pelo corto, ropa de basquet, escuchando música bien urbana", agregó.

"Eso nos alimentó y nos hizo volver con información para crear un sonido en Pericos que se renovó y fue importante", admitió y cerró Juanchi.

La aterradora anécdota de Rocío Quiroz que vivió con una fan: "Me dejó una marca"

La cantante de cumbia Rocío Quiroz visitó a Fer Dente y contó una aterradora anécdota con una fanática en el medio de un show. "Me había quedado la marquita", reveló.

En Noche al Dente (América TV), la artista recordó que durante un show en Tucumán "siempre cuando cantó le doy la mano a la gente. Justo le di la mano a una señora. Y de la misma desesperación o emoción...", dijo. "O hambre, qué sé yo, por ahí era medio caníbal", lanzó, entre risas, el conductor.

"Me agarra el dedo, me muerde el dedo, y yo me quedé mirándola: 'señora, suélteme el dedo'. Cuando me lo muerde yo la miro y me rio, porque el dolor me causaba risa. Me mordió fuerte", detalló.

"Me di vuelta y los chicos justo la vieron. Me miro el dedo y me había quedado la marquita de los dientes, quiso marcarme. Fue algo de locos", terminó de contar Rocío su anécdota vampírica.