La aterradora anécdota de Rocío Quiroz que vivió con una fan: "Me dejó una marca"

"Me agarra el dedo, me muerde el dedo, y yo me quedé mirándola: 'señora, suélteme el dedo'. Cuando me lo muerde yo la miro y me rio, porque el dolor me causaba risa. Me mordió fuerte", detalló.

"Me di vuelta y los chicos justo la vieron. Me miro el dedo y me había quedado la marquita de los dientes, quiso marcarme. Fue algo de locos", terminó de contar Rocío su anécdota vampírica.

Brenda Gandini recordó el tremendo accidente que vivió en su primer beso de telenovela

Este viernes Brenda Gandini fue la invitada estelar de Noche al Dente, el exitoso late night show que conduce Fer Dente en la pantalla de América TV. Allí la actriz repasó su vida personal y laboral, y entre ellas reveló el tremendo accidente que sufrió cuando dio su primer beso de ficción.

Sentada cómodamente en el sillón del programa, tras cantar "Fuiste" de Gilda junto al conductor del envío, la mujer de Gonzalo Heredia relató divertida la anécdota por la que casi pierde un diente.

Brenda Gandini accidente diente - Noche al Dente captura.jpg

“Deberían enseñar a besar. Bah, ahora, en las series tienen coach de intimidad”, deslizó para inmediatamente explicar: “Con Benja (Rojas) quisimos darnos un gran beso en el cuarto. Él no se dio cuenta y yo me animé a contarles después, con los años".

Fue allí cuando Brenda detalló gráficamente: "Yo abrí la boca, él también tiene unas paletas como yo, y se me partió acá (el diente) un poquito” mientras mostraba cómo había quedado después de aquella romántica escena de Floricienta, que no era otra que su primera experiencia de una apasionado beso en la ficción.