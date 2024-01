La divertida fiesta de cumpleaños de El Tirri en un barco en Punta del Este

Quien no se perdió el festejo de cumpleaños del Tirri fue su novia Mimi Alvarado, quien fue una de las primeras grandes invitadas en llegar al evento.

Estuvieron presentes también Milett Figueroa, novia de Tinelli, y Micaela, la hija mayor del conductor. Todos juntos disfrutaron de una noche a pura diversión con música, tragos, cotillón y mucha alegría, todos con looks relajados y de verano.

"Alto día! Alta torta! Cumple Lu. Marcelo te adoro! Súper anfitrión y líder de la manada", le agradeció desde Instagram Mimi a Tinelli por la fiesta para Luciano. Y el conductor respondió: "Te amo Mimita".

Fotos: Teleshow.

Luciano El Tirri recordó el día que se juró no tomar más alcohol y cómo lo ayudó Mimi Alvarado

Luciano El Tirri estuvo junto a Mimi Alvarado en el piso de Intrusos, América TV, y recordó el día que se juró no tomar más alcohol, dejando un mensaje de esperanza para aquellos que pasan por una situación similar.

"En el tiempo de su adicción ahí yo sufrí mucho, lo padecí porque Luciano no era él. Hace muchos años que no toma alcohol y es un tipo hecho y derecho", recordó Mimi.

"Empecé desde chiquito a tomar cerveza y no te das cuenta. Un día en un viaje que hice a Bolivia, después me fui para Colombia, y cuando llegué le dije a ella: ‘si llego vivo a Buenos Aires no tomo más’", recordó el Tirri.

"Luciano estaba en un punto que se tomaba una copa de champagne y ya cambiaba totalmente. No lo podía manejar", reconoció Alvarado.

"Estaba en un nivel que compraba petacas, cualquier cosa tomaba. Luciano salió de la adicción por él mismo, no puede oler el alcohol", añadió.

Y Luciano contó que fue él mismo quien decidió cambiar su vida: "Fue un clic inmediato y me cambió radicalmente, por eso amo hablar de esto. Está en uno en decir: a partir de hoy quiero ser otro".

"La resaca que le agarraba era taquicardia y le afectaba el sistema nervioso, pensaba que se moría. Ahí hizo el clic", se sinceró Mimi Alvarado.