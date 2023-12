Luciano El Tirri recordó el día que se juró no tomar más alcohol y cómo lo ayudó Mimi Alvarado

"Empecé desde chiquito a tomar cerveza y no te das cuenta. Un día en un viaje que hice a Bolivia, después me fui para Colombia, y cuando llegué le dije a ella: ‘si llego vivo a Buenos Aires no tomo más’", recordó el Tirri.

"Luciano estaba en un punto que se tomaba una copa de champagne y ya cambiaba totalmente. No lo podía manejar", reconoció Alvarado.

"Estaba en un nivel que compraba petacas, cualquier cosa tomaba. Luciano salió de la adicción por él mismo, no puede oler el alcohol", añadió.

Y Luciano contó que fue él mismo quien decidió cambiar su vida: "Fue un clic inmediato y me cambió radicalmente, por eso amo hablar de esto. Está en uno en decir: a partir de hoy quiero ser otro".

"La resaca que le agarraba era taquicardia y le afectaba el sistema nervioso, pensaba que se moría. Ahí hizo el clic", se sinceró Mimi Alvarado.

La inesperada reacción de El Tirri cuando Mimi recordó su beso con Fernando Carrillo

Luciano El Tirri y Mimi Alvarado viven una relación a distancia lo cual es una prueba de fuego para la confianza del uno en el otro. Luego de un largo tiempo sin verse, ella estuvo presente esta noche en la pista del Bailando 2023 para comparar el primo de Marcelo Tinelli.

Allí, pusieron en común sus dudas sobre el tiempo que pasaron separados y El Tirri recordó el paso de Mimi por el reality del Hotel de los Famosos. "Ella chapó, yo tengo que hablar. Siempre soy el que se queda callado, ella chapó con Fernando Carillo", sentenció el participante.

Lo cierto es que la joven y el actor venezolano fueron compañeros del reality y vivieron una polémica situación que parece que Luciano no pudo olvidar. "Me enseñó a dar besos de novela. Me enseñó a besar sin lengua", se excuso ella.

En eso, Marcelo le preguntó a su primo como se había tomado esta situación en aquel entonces y para sorpresa de todos Luciano confesó: "Yo le dije que esta todo bien".