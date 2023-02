La dolorosa publicación de Silvina Luna tras revelar que debe esperar un trasplante de riñón: "Aferrándome..."

“Hola, estoy agradecida de la cantidad de mensajes que recibí, se siente el amor, me emociona mucho. Gracias a las personas que me escriben contándome historias similares y me dan aliento. Gracias a todos los periodistas de todos los medio gráficos y televisivos. Agradezco su interés en contar mi historia. Hoy tengo la energía en el tratamiento que estoy haciendo”, escribió en el posteo.

“Hoy la vida me propone esto y lo encaro con todas mis fuerzas, aferrándome a la vida. Y encontrando sentido en las cosas más simples. Agradezcan mucho lo que tienen, seguramente tengan una lista enorme, no den nada por sentado”, completó la actriz en la publicación que realizó este miércoles por la tarde.

silvina luna.jpg

Por la mala praxis de Aníbal Lotocki, Silvina Luna deberá someterse a un trasplante de riñón

Silvina Luna tendrá que someterse a un trasplante de riñón, según confirmaron esta tarde en Intrusos (América TV). La modelo y actriz sufre serios problemas de salud debido a las impericias del doctor Aníbal Lotocki.

"Hace 12 años me cambió la vida. Estoy con diálisis porque mis riñones dejaron de funcionar", le dijo la ex Gran Hermano a Guido Záffora. "Ella se tiene que enchuchar a una máquina tres veces por semana, cuatro horas", precisó el periodista.

Luna espera pronto poder recibir un riñón y recuperar su calidad de vida. "Es decir, está en lista de espera del Incucai para recibir un trasplante", indicó Flor de la V

Esta no es la primera vez que enfrenta dificultades debido a su cuadro clínico. En junio, la ex Gran Hermano estuvo internada por una infección y se complicó su mejoría por su diagnóstico. Afortunadamente, los médicos le dieron antibióticos y logró salir adelante.