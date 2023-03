La drástica decisión Guillermina Valdés tras los rumores de romance con Javier García, el arquero de Boca

Este martes en Intrusos, Nancy Duré reveló que se comunicó con Guillermina para preguntarle por las imágenes que se conocieron y las versiones de romance con la figura de Boca.

"Me dijo: 'Lo vi una vez y no es mi novio. No tengo nada más para decir que eso. No entiendo por qué me siguieron'. También me explica que esto no va a poder continuar por toda esta repercusión", detalló la panelista de Intrusos.

Todo parece indicar que difícilmente puedan prosperar el vínculo entre Guillermina y García. De todos modos, solo el tiempo dirá si finalmente nace el amor entre ellos.

Guillermina Valdés y Javier García.jpg

El contundente mensaje de Guillermina Valdés tras el fuerte comentario de Cande Tinelli: "A mis hijos nunca..."

La semana pasada, Cande Tinelli generó una enorme repercusión con su visita a LAM (América TV). La it girl lanzó duras declaraciones sobre la ex pareja de su papá, Guillermina Valdés.

"Nunca conecté mucho con ella. Somos diferentes, no sé, a mi me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo. Hay un tema de piel. La respeto, está todo bien, pero nunca tuve piel con ella", afirmó.

Pero no fue todo. Cande también se refirió a los hijos de Guillermina, Paloma, Helena y Dante, y Sebastián Ortega. "No fueron agradecidos con mi papá", señaló.

En su cuenta de Instagram, la actriz y modelo publicó una importantísima aclaración sobre los hijos que tuvo con el productor y realizó una definición contundente al referirse a Marcelo Tinelli.

guillermina valdes 1.jpeg

"No puedo estar desmintiendo y aclarando todo lo que se dice, pero quiero compartir que nunca les faltó nada en lo económico a mis hijos. Sebastián, su papá, siempre estuvo presente para que reciban la mejor educación y cuidado", aseguró.

Por último, Guillerma mencionó al reconocido conductor. "Y Marcelo es el mejor padre que Lorenzo puede tener. También ha sido muy genero y amoroso con mis hijos. Eternamente agradecida", concluyó.