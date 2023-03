Cande Tinelli criticó sin piedad a Guillermina Valdés y cuestionó sus actitudes con su padre: "Le hizo un poco..."

Sobre cómo creía que ella le caía a Guille, aseguró, "ella conmigo más o menos, con mi hermana se llevaba mejor, mi hermana es más tranquila".

"¿Sentís que le hizo mal a tu papá?", le preguntó Nazarena Vélez, y no lo dudó: "Sí, creo que si, no quiero meter la pata, pero creo que dejó de hacer muchas cosas en su relación. Como que ella no lo apoyaba", dijo.

"¿Se metía en el programa?", indagó Ángel de Brito, y ella arremetió "creo que sí, y creo que fue jurado para estar ahí medio 'controlanding'. Ella desconfiaba de todas"

Y cuando el conductor le preguntó si ella lo opacaba, Cande no lo dudó: "Sí", dijo, e incluso aseguró que los hijos de ella, Paloma, Dante y Helena, "no fueron agradecidos con mi papá". ¡Durísima!

¿Cómo reaccionó Macelo Tinelli ante las sorpresivas declaraciones de Cande sobre Guillermina Valdés?

Siempre atento a lo que hacen sus hijas, Marcelo Tinelli apoyó a Cande Tinelli en su rol de angelita, y mientras Cande estaba hablando sin pelos en la lengua de Guillermina Valdés, el conductor hizo una curiosa publicación.

"Acá estamos esperando a Cande Tinelli junto a Jesús. La estamos viendo en la tele", y arrobó a Ángel de Brito y El ejército de LAM.

Si bien, el conductor no se refirió a las declaraciones de su hija sobre su ex, dejó en claro que escuchó todo y no estuvo ajeno al programa.