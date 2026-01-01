Maxi López contó qué dicen sus hijos al ver la relación que mantiene con Wanda Nara: "No entienden..."

maxi-lopez-hijos

Hoy, la buena relación entre Wanda Nara y Maxi López no solo sorprende al público, sino que también desconcierta a quienes más sufrieron el conflicto: sus hijos. Una historia que demuestra que, incluso después de los escándalos más feroces, siempre puede haber un inesperado capítulo final o un nuevo comienzo.





¿Quién es la pareja actual de Maxi López?

Lejos de los escándalos que durante años lo tuvieron en el centro de la escena mediática, Maxi López transita una etapa mucho más tranquila en su vida personal. El exfutbolista está en pareja con la modelo suiza Daniela Christiansson, con quien mantiene una relación sólida y de bajo perfil desde hace varios años.

La historia entre Maxi y Daniela comenzó tiempo atrás, pero se consolidó en 2021, cuando anunciaron su compromiso. Desde entonces, formaron una familia en Suiza y se muestran unidos, apostando a una vida alejada del ruido mediático que marcó el pasado sentimental del exjugador.

Juntos ya son padres de Elle, su primera hija en común, y recientemente celebraron la llegada de su segundo hijo, ampliando así la familia que Maxi también integra junto a Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación anterior con Wanda Nara. Hoy, el exfutbolista disfruta de un presente familiar pleno, estable y enfocado en la crianza de sus hijos.



