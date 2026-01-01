Maxi López contó qué dicen sus hijos al ver la relación que mantiene con Wanda Nara: "No entienden..."
Luego de años de peleas públicas, reproches y un divorcio que marcó época en la farándula argentina, la relación entre Wanda Nara y Maxi López atraviesa un presente impensado. Qué dijo.
1 ene 2026, 09:55
Maxi López contó qué dicen sus hijos al ver la relación que mantiene con Wanda Nara: "No entienden..."
Valentino, Constantino y Benedicto eran muy chicos cuando el escándalo que separó a sus padres ocupaba horas de televisión y portadas de revistas. Hoy, ya adolescentes, viven con sorpresa este nuevo vínculo entre Maxi López y Wanda Nara. Fue el propio Maxi quien lo reveló en Juego Chino (Telefe), durante una charla con el Pelado López. “Después de todo lo que pasó con Wanda, terminamos haciendo un programa juntos. Es algo impensado, nuestros hijos no lo pueden creer”, confesó, visiblemente reflexivo.
Según contó el exfutbolista, los chicos no salen de su asombro al verlos compartir espacios familiares y laborales. “Dicen que no entienden cómo terminamos otra vez juntos, compartiendo momentos y estando en el mismo programa”, explicó. Sin embargo, Maxi fue claro al marcar que este giro tuvo una razón de peso: “Al final, lo importante es esto. El objetivo es tener una buena relación por los chicos”.
El punto de quiebre, según reveló, fue un momento límite. “Nuestra relación cambió cuando a Wanda le diagnosticaron su enfermedad. Yo estaba en Londres y me llamó de madrugada”, recordó. Sin dudarlo, organizó todo para viajar a la Argentina. “Viajé por ella, pero sobre todo para contener a mis hijos”, aclaró.
Ese reencuentro abrió una charla profunda entre ambos. “Ella me dijo que necesitaba que tengamos otro tipo de relación. Dejamos el pasado atrás y pusimos la energía donde debía estar: ella en recuperarse y yo en estar para mis hijos. Ahí empezamos de nuevo”, concluyó Maxi.
Hoy, la buena relación entre Wanda Nara y Maxi López no solo sorprende al público, sino que también desconcierta a quienes más sufrieron el conflicto: sus hijos. Una historia que demuestra que, incluso después de los escándalos más feroces, siempre puede haber un inesperado capítulo final o un nuevo comienzo.
Embed
¿Quién es la pareja actual de Maxi López?
Lejos de los escándalos que durante años lo tuvieron en el centro de la escena mediática, Maxi López transita una etapa mucho más tranquila en su vida personal. El exfutbolista está en pareja con la modelo suiza Daniela Christiansson, con quien mantiene una relación sólida y de bajo perfil desde hace varios años.
La historia entre Maxi y Daniela comenzó tiempo atrás, pero se consolidó en 2021, cuando anunciaron su compromiso. Desde entonces, formaron una familia en Suiza y se muestran unidos, apostando a una vida alejada del ruido mediático que marcó el pasado sentimental del exjugador.
Juntos ya son padres de Elle, su primera hija en común, y recientemente celebraronla llegada de su segundo hijo, ampliando así la familia que Maxi también integra junto a Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación anterior con Wanda Nara. Hoy, el exfutbolista disfruta de un presente familiar pleno, estable y enfocado en la crianza de sus hijos.