Daniela Christiansson, devastada por una tragedia tras el nacimiento de su hijo con Maxi López
En pleno clima de felicidad por la llegada de su segundo hijo, la modelo sueca compartió un mensaje cargado de angustia al recordar una tragedia ocurrida en su país natal, que la tocó de manera personal. Qué pasó.
2 ene 2026, 10:54
Daniela Christiansson, devastada por una tragedia tras el nacimiento de su hijo con Maxi López
La llegada de Lando, su segundo hijo junto a Maxi López, marcó uno de los momentos más luminosos en la vida de Daniela Christiansson. Tras anunciar el nacimiento del bebé y recibir una catarata de mensajes de cariño en redes sociales, la modelo atravesaba una burbuja de felicidad absoluta. Sin embargo, esa calma se vio interrumpida por una noticia devastadora que la llevó a expresarse públicamente desde un lugar mucho más íntimo y doloroso.
A través de una historia en su cuenta de Instagram, Daniela compartió su conmoción por una tragedia ocurrida en Suiza, su país de origen, y explicó por qué el impacto fue aún mayor en este momento tan especial de su vida. “He estado siguiendo las noticias y, aunque estoy completamente en mi burbuja de bebé, me siento profundamente conmovida y con el corazón roto por lo que pasó en Crans-Montana, un lugar lleno de recuerdos de mi infancia. Tener a mi recién nacido en brazos desde el 31 de diciembre me hace sentir aún más agradecida por cada respiración, por cada momento”, escribió.
El mensaje hizo referencia al incendio ocurrido en un bar de un reconocido centro turístico de esquí durante los festejos de Año Nuevo, que dejó un saldo trágico de más de 45 personas fallecidas y al menos 115 heridas. Un hecho que sacudió a la comunidad local y tuvo fuerte repercusión internacional.
Conmovida, Christiansson cerró su reflexión con palabras de profundo respeto y empatía hacia las víctimas: “La vida es frágil. Mis pensamientos y oraciones están con todas las familias y seres queridos”. Un mensaje breve pero contundente, que mostró cómo, incluso en medio de la mayor felicidad, el dolor ajeno puede hacerse sentir con fuerza.
Cuál es la drástica decisión de Maxi López tras convertirse nuevamente en papá
La llegada de Lando, su segundo hijo junto a Daniela Christiansson, marcó un punto de inflexión en su rutina diaria. A través de una historia de Instagram, Maxi López explicó que durante los próximos días bajará el perfil digital para disfrutar de este momento especial junto a su pareja y sus hijos. “Voy a estar un poco alejado de las redes y les dejo todo a mi equipo”, expresó.
Cabe recordar que López ya es padre de Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Wanda Nara, y en los últimos años volvió a formar una familia con la modelo sueca, con quien también tiene a Elle, la hermana mayor de Lando. Esta nueva etapa parece haberlo llevado a replantearse su exposición y su ritmo de vida.
Además, el exfutbolista aprovechó el mensaje para agradecer el cariño recibido y anticipar que el 2026 llegará cargado de proyectos laborales, aunque aclaró que, por ahora, todo puede esperar. “Nos vamos a estar viendo muy pronto por Olga”, adelantó, sin dar mayores detalles.
Así, la llegada de Lando no solo amplió la familia, sino que también provocó un cambio profundo en el día a día de Maxi López. Esta vez, eligió el silencio, el bajo perfil y el tiempo en casa para vivir sin distracciones los primeros días de su nuevo hijo. Familia, primero.