Daniela Christiansson, devastada por una tragedia tras el nacimiento de su hijo con Maxi López

Cuál es la drástica decisión de Maxi López tras convertirse nuevamente en papá

La llegada de Lando, su segundo hijo junto a Daniela Christiansson, marcó un punto de inflexión en su rutina diaria. A través de una historia de Instagram, Maxi López explicó que durante los próximos días bajará el perfil digital para disfrutar de este momento especial junto a su pareja y sus hijos. “Voy a estar un poco alejado de las redes y les dejo todo a mi equipo”, expresó.



Cabe recordar que López ya es padre de Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Wanda Nara, y en los últimos años volvió a formar una familia con la modelo sueca, con quien también tiene a Elle, la hermana mayor de Lando. Esta nueva etapa parece haberlo llevado a replantearse su exposición y su ritmo de vida.

Además, el exfutbolista aprovechó el mensaje para agradecer el cariño recibido y anticipar que el 2026 llegará cargado de proyectos laborales, aunque aclaró que, por ahora, todo puede esperar. “Nos vamos a estar viendo muy pronto por Olga”, adelantó, sin dar mayores detalles.

Así, la llegada de Lando no solo amplió la familia, sino que también provocó un cambio profundo en el día a día de Maxi López. Esta vez, eligió el silencio, el bajo perfil y el tiempo en casa para vivir sin distracciones los primeros días de su nuevo hijo. Familia, primero.