La polémica razón detrás de la ausencia de Juana Repetto en el casamiento de su hermano, Bautista Lena

Juana Repetto sorprendió a sus seguidores al revelar que no estuvo presente en la boda de su hermano, Bautista Lena, y decidió aclarar la situación a través de un descargo en Instagram.

1 ene 2026, 16:59
Juana Repetto cerró el 2025 atravesada por emociones intensas y contrastantes. Por un lado, la alegría plena: anunció que está esperando un hijo junto a Sebastián Graviotto, una noticia que marcó uno de los momentos más felices del año.

Sin embargo, el cierre no estuvo exento de sensibilidad y reflexión. La actriz también hizo un sincero descargo en redes sociales para explicar los motivos de su ausencia en el casamiento de su hermano, Bautista Lena, que dio el si con Delfina Villagra. De manera honesta, dejó en claro en Instagram que no fue invitada.

"Ahora entiendo por qué todo el país me estaba preguntando. Subieron un posteo divino, con vestido blanco, todo espectacular. Fue un casamiento bastante sencillo, un trámite. No me invitaron al casamiento de mi hermano Bautista, por eso no fuimos. Mis hijos y yo no estuvimos invitados, explicó Juana.

“Dicho esto, vieron que después subí dos posteos…”, agregó, dando a entender que quiso aclarar la situación ante la repercusión que generó en redes.

Bautista sale desde 2018 con Delfina. En noviembre de 2018, él actuaba en la obra Roomates, había anunciado el noviazgo. "¡Sí, estoy de novio! Oficialmente hace unos días”, contestó con felicidad sobre su romance con Villagra.

Cómo se llevan Juana Repetto y Bautista Lena

Juana Repetto y su hermano, Bautista Lena, mantienen un vínculo muy cercano y lo dejaron demostrado en más de una oportunidad, compartiendo momentos de gran importancia para ambos.

De hecho, él estuvo presente cuando revelaron el sexo de su sobrino, en una celebración que incluyó una piñata y el tradicional corte de la torta para.

Con la intención de darle un toque especial, colocaron una vela azul sobre la torta, lo que generó distintas interpretaciones entre los allegados y seguidores. Muchos creyeron que ese detalle anticipaba la noticia, aunque la idea principal siempre fue mantener el suspenso hasta el final.

La estrategia funcionó, al menos entre los seguidores de Repetto, ya que recién cuando Toribio pinchó el globo que contenía el polvo del color que representa el sexo del bebé se develó la gran sorpresa.

