La polémica razón detrás de la ausencia de Juana Repetto en el casamiento de su hermano, Bautista Lena 

Bautista sale desde 2018 con Delfina. En noviembre de 2018, él actuaba en la obra Roomates, había anunciado el noviazgo. "¡Sí, estoy de novio! Oficialmente hace unos días”, contestó con felicidad sobre su romance con Villagra.

Cómo se llevan Juana Repetto y Bautista Lena

Juana Repetto y su hermano, Bautista Lena, mantienen un vínculo muy cercano y lo dejaron demostrado en más de una oportunidad, compartiendo momentos de gran importancia para ambos.

De hecho, él estuvo presente cuando revelaron el sexo de su sobrino, en una celebración que incluyó una piñata y el tradicional corte de la torta para.

Con la intención de darle un toque especial, colocaron una vela azul sobre la torta, lo que generó distintas interpretaciones entre los allegados y seguidores. Muchos creyeron que ese detalle anticipaba la noticia, aunque la idea principal siempre fue mantener el suspenso hasta el final.

La estrategia funcionó, al menos entre los seguidores de Repetto, ya que recién cuando Toribio pinchó el globo que contenía el polvo del color que representa el sexo del bebé se develó la gran sorpresa.