La drástica decisión que tomó Marixa Balli con Marcelo Tinelli: "Ya me pudrí"

“Y al día siguiente me deja de seguir él, es maravilloso”, contó riéndose. "¿Por qué lo dejaste de seguir?", le consultaron las panelistas. “Porque la verdad es que ya me pudrí, me harté de todas las bol…”, le respondió sin contar el motivo.

“Voy a ser sincera, lo dejo de seguir y digo ‘le doy 24 horas’. Me hice una apuesta a mí misma: ‘te deja de seguir’ y fue automático, ¿quién miraba a quién?", contó.

“Dejé pasar 24 horas y miré de chusma y dije ‘¿lo vio?, ¿se dio cuenta?’ y obvio que sí porque me dejó de seguir”, repitió Balli.

Luego, se sinceró y explicó la razón por la que lo dejó de seguir en las redes. “Fue un día que minimizaron y empezaron a hablar de La Salada y que si alguien se compraría ropa ahí. Fue cuando fui a bailar con La Bomba Tucumana, que yo me puse mal”, recordó.

“Estaba Lizardo Ponce y Marcelo le hace un juego en joda. ‘Y vos Lizardo ¿te comprarías ropa en La Salada?’ y él dijo que no como minimizando, discriminando, que yo ahí dije ‘paremos un cachito’”, remarcó enojada.

La frase que desató una guerra fatal entre Moria Casán y Marixa Balli

Una guerra inesperada se desató entre Moria Casán y Marixa Balli. ¿El motivo? La One se tomó con humor un chiste picante que hicieron en su programa de streaming sobre la panelista de LAM.

Todo se generó cuando el actor Juan Mirabelli estuvo en el programa de la diva. En esa oportunidad, el humorista habló de un personaje que creó durante la pandemia, "La petera del presidente", que interpretó en un sketch con Franco Torchia.

En la charla, La One le preguntó cómo nació ese personaje. "Resulta que cuando fue la pandemia, Flor Peña se cargó la responsabilidad de ir a hablar con Alberto Fernández y por eso la tildaron de ser 'la petera del presidente'", comenzó explicando el actor.

"Entonces yo dije, ese personaje tiene que existir, lo llamo a Franco Torchia y le digo: 'Se me ocurre que la petera entra y sale de Olivos'. Y Franco me responde: 'No, la petera no va a ser tipo Marixa Balli, la petera va a ser neutra, plana, una taquígafa, técnica'", completó. Moria no podía contener la risa ante lo que estaba escuchando.

En LAM compartieron el fragmento de esa charla y la angelita hizo su descargo: "¿Quién soy, la reina del pete? Qué pelot... que sos, flaco, qué falta de respeto... Lo dicen con esa liviandad y Moria se ríe a carcajadas, que es re ofensivo. Estas cosas te superan. Es una falta de respeto hablar así de una mujer. La verdad es que no le debo nada a nadie".

Y remató: "Con Moria nos llevamos bien, hemos trabajado en Chile... Lo que pasa es que Moria va al lugar que le encanta ir en el momento. Moria es así. A veces te saluda y a veces no. Moria se ríe de lo que dijo el otro. Es una risita de disfrute. Me chupa un huevo, voy con la frente en alto".