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Revelaron quién sería el nuevo amor de Facundo Arana tras separarse de María Susini: "Está con..."

Fernanda Iglesias dio el nombre de la misteriosa mujer que habría conquistado el corazón de Facundo Arana.

13 jul 2026, 14:22
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Revelaron quién sería el nuevo amor de Facundo Arana: Está saliendo con...

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Revelaron quién sería el nuevo amor de Facundo Arana: "Está saliendo con..."

Después de meses de rumores sobre una posible reconciliación con María Susini, una inesperada versión sacudió al mundo del espectáculo: Facundo Arana habría vuelto a apostar al amor. La información fue revelada por Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece), donde aseguró que el actor estaría iniciando una relación con Paula Barbini.

La periodista explicó que la información le había llegado hace tiempo, aunque recién ahora pudo corroborarla: "Esta es una noticia que me había llegado ya hace un tiempo largo, que la hablamos con Pochi en su momento porque nos costaba confirmarla", contó. Y agregó: "Me habían dicho que este actor muy famoso estaba saliendo con esta chica, me mandaron la foto. Había unas fotos de ellos juntos pero con otras personas".

Iglesias fue tajante al descartar una reconciliación con Susini: "Para mí ellos no se reconciliaron. Él está saliendo con esta chica y ahora lo puedo confirmar porque tengo la prueba, que es la foto juntos".

Al revelar la identidad de la supuesta nueva pareja del actor, la panelista dio algunos detalles sobre ella: "Facundo Arana estaría ya en una nueva relación con una mujer que es madre de dos hijos adolescentes, que es artista plástica y además escribió un libro sobre la dislexia. Ella se llama Paula Barbini. Es una morocha espléndida, preciosa".

Además, Iglesias recordó que Arana ya había acompañado públicamente a Paula en uno de sus proyectos: "Facundo estuvo en la presentación de su libro. Es más, hizo un video recomendando su libro. El viernes fueron a ver una banda de jazz a un boliche y estuvieron solos sentados en una mesa".

Por último, la periodista aseguró que el vínculo también se refleja en las redes sociales: "Ellos se están likeando mucho. Ella le pone corazoncitos, se siguen y él también le da 'me gusta' a sus publicaciones".

¿Por qué se separaron Facundo Arana y María Susini?

Facundo Arana y María Susini, una pareja con casi dos décadas de relación, se separaron el año pasado tras atravesar una fuerte crisis. Según trascendió en su momento, la decisión más fuerte había sido de ella, que quería estar sola y necesitaba tiempo para pensar la relación.

También se supo que Facundo Arana nunca quiso poner fin al vínculo y que, de hecho, el propio actor había manifestado públicamente que respetaba la decisión de María. Así terminó, al menos por un tiempo, una historia de amor de 20 años y varios hijos en común.

     

 

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