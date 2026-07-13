Revelaron quién sería el nuevo amor de Facundo Arana tras separarse de María Susini: "Está con..."

Además, Iglesias recordó que Arana ya había acompañado públicamente a Paula en uno de sus proyectos: "Facundo estuvo en la presentación de su libro. Es más, hizo un video recomendando su libro. El viernes fueron a ver una banda de jazz a un boliche y estuvieron solos sentados en una mesa".

Por último, la periodista aseguró que el vínculo también se refleja en las redes sociales: "Ellos se están likeando mucho. Ella le pone corazoncitos, se siguen y él también le da 'me gusta' a sus publicaciones".

¿Por qué se separaron Facundo Arana y María Susini?

Facundo Arana y María Susini, una pareja con casi dos décadas de relación, se separaron el año pasado tras atravesar una fuerte crisis. Según trascendió en su momento, la decisión más fuerte había sido de ella, que quería estar sola y necesitaba tiempo para pensar la relación.

También se supo que Facundo Arana nunca quiso poner fin al vínculo y que, de hecho, el propio actor había manifestado públicamente que respetaba la decisión de María. Así terminó, al menos por un tiempo, una historia de amor de 20 años y varios hijos en común.