Se conoció que harán Mauro Icardi y la China Suárez tras su viaje a Miami: el inesperado plan

"Después, Estambul", añadió, dejando en claro que, según su información, el futbolista y la actriz volverán primero al país antes de emprender viaje hacia Turquía, donde Icardi deberá definir los próximos pasos de su carrera profesional.

Qué se sabe del viaje de Mauro Icardi y la China Suárez a Miami

Tras resolver el pago de la cuota alimentaria que mantenía pendiente con Wanda Nara por sus dos hijas, Mauro Icardi dejó nuevamente la Argentina y viajó rumbo a Miami junto a la China Suárez. La pareja eligió instalarse por unos días en la ciudad estadounidense para disfrutar de una escapada en medio de la intensa exposición mediática que ambos atravesaron durante las últimas semanas.

Antes de partir, la actriz compartió una imagen desde el interior del avión junto al futbolista, acompañada por un romántico mensaje que dejó en evidencia el gran momento que atraviesan como pareja. "¿Cómo me vas a sonreír así?", escribió. Todo esto ocurre mientras el delantero permanece a la espera de definir el próximo capítulo de su carrera, luego de finalizar su vínculo con Galatasaray el pasado 30 de junio.

Con este viaje, ambos buscaron alejarse, al menos por unos días, del conflicto judicial y mediático que todavía enfrenta al futbolista con Wanda. La idea es aprovechar la estadía en Florida para descansar, compartir tiempo juntos y tomar distancia de las polémicas que marcaron su presente reciente.

La información sobre el traslado fue difundida por los periodistas Naiara Vecchio y Gustavo Méndez, quienes dieron detalles del itinerario a través de sus redes sociales. Según precisó Vecchio, la pareja viajó acompañada por un grupo de amigos. En principio, el plan contempla una permanencia de aproximadamente una semana en Estados Unidos.