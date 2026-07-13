La vidente de los famosos lanzó una fuerte predicción para el Argentina-Inglaterra y habló de una energía especial de Messi

Pero el tramo más llamativo de su predicción estuvo relacionado con Lionel Messi. Aristida aseguró haber vuelto a percibir una energía similar a la que sintió antes de la conquista del tercer título mundial de la Argentina.

“Volví a sentir la misma energía que percibí cuando anuncié la tercera estrella y recordé el mensaje positivo que recibí hace una semana de un hombre mayor con una energía similar a la de un abuelo de Messi”, sostuvo.

Finalmente, dejó un mensaje esperanzador para los hinchas argentinos de cara al duelo frente al conjunto inglés: “Argentina va a sorprender al mundo. Tiene que seguir jugando unida y con el corazón”.