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La vidente de los famosos lanzó una fuerte predicción para el Argentina-Inglaterra y habló de una energía especial de Messi

Aristida, la mística, compartió su visión sobre la semifinal del Mundial 2026, anticipó un partido de máxima tensión ante Inglaterra y aseguró haber percibido una energía especial vinculada a Messi y al destino de la Selección argentina.

13 jul 2026, 09:00
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La vidente de los famosos lanzó una fuerte predicción para el Argentina-Inglaterra y habló de una energía especial de Messi

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La vidente de los famosos lanzó una fuerte predicción para el Argentina-Inglaterra y habló de una energía especial de Messi

A horas de la esperada semifinal entre la Selección argentina e Inglaterra en el Mundial 2026, la vidente de los famosos compartió una inquietante predicción sobre el partido y aseguró haber percibido “algo muy fuerte” en torno al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la especialista anticipó un encuentro cargado de tensión y advirtió que la Albiceleste deberá mantener la calma para poder avanzar a la gran final del torneo.

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“Va a ser un partido sufrido y muy peleado. Inglaterra va a buscar provocar y Argentina no tiene que entrar en ese juego”, expresó Aristida, la mística, en su mensaje donde además remarcó la importancia del aspecto físico y emocional durante el encuentro.

Según su visión, la Selección tendrá que “cuidar las faltas, el desgaste físico y mantener la calma hasta el final” para superar uno de los desafíos más difíciles del campeonato.

Pero el tramo más llamativo de su predicción estuvo relacionado con Lionel Messi. Aristida aseguró haber vuelto a percibir una energía similar a la que sintió antes de la conquista del tercer título mundial de la Argentina.

“Volví a sentir la misma energía que percibí cuando anuncié la tercera estrella y recordé el mensaje positivo que recibí hace una semana de un hombre mayor con una energía similar a la de un abuelo de Messi”, sostuvo.

Finalmente, dejó un mensaje esperanzador para los hinchas argentinos de cara al duelo frente al conjunto inglés: “Argentina va a sorprender al mundo. Tiene que seguir jugando unida y con el corazón”.

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