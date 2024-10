La drástica determinación que tomaron con el programa de Jey Mammon

Embed

Por el living de Las noches de Jey pasaron importantes figuras como Palito Ortega, Andrea Rincón, Alfredo Casero, Alejandro Lerner, Fabiana Cantilo, entre otras personalidades. Sin embargo, el público no acompañó y, por ese motivo, el ciclo se despide a fin de mes.

"Levantan el programa de Jey Mammón. No cerraban los números. Termina a fin de mes", confirmó el periodista Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo.

En el ciclo de El Trece mencionaron que Gustavo Sofovich pretende llevar a Jey a otro canal, pero no hay nada firme hasta el momento. Lo que sí es prácticamente un hecho es que el cómico hará temporada durante el verano.

La inesperada opinión de Jey Mammon sobre la denuncia contra Marley: "No me sorprende"

Luego de que se conociera la denuncia que Adrián Alfredo Molina le inició a Marley por presunta corrupción de menores, una de las palabras más buscadas claramente era la de Jey Mammon. Tal como Lucas Benvenuto hizo con él dos años atrás, ahora el denunciante del conductor de Survivor Expedición Robinson también va por un juicio por la verdad, dado que -de ser cierta- la causa estaría prescripta.

"Ni me sorprende ni me deja de sorprender lo que pasó", deslizó Mammon en diálogo con Intrusos (América TV), y aseguró que no piensa hacer lo mismo que hicieron con él en su momento: "Yo no voy a opinar sobre los demás como lo hicieron conmigo".

En tanto, sobre si se había comunicado con su colega, Jey procuró ser cauto y argumentó que primero quería saber "bien qué pasó" y que, si amerita, en tal caso lo llamará por teléfono.

Por último, el exconductor de La peña de Morfi, quien fue denunciado tiempo atrás de abuso sexual por Lucas Benvenuto, quien aseguró haber mantenido relaciones íntimas con él cuando tenía 16 años, concluyó sentando posición sobre el tema, al asegurar: "No creo que tenga que opinar sobre una denuncia ni condenar a una persona".

Lo cierto es que el nombre de Jey Mammon volvió al centro de la escena en las últimas horas, dado que algunas voces supusieron que Marley podría correr la misma suerte que el entonces conductor de La Peña de Morfi: quedar afuera de Telefe.