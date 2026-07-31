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Mauro Icardi estalló contra Wanda Nara por sus derechos y ella le respondió con la resolución de la jueza italiana

En medio del feroz enfrentamiento con Wanda Nara, Mauro Icardi lanzó un fuerte descargo por sus hijas y apuntó contra ella. Pero la respuesta de la mediática no tardó en llegar avisándole que se salió con la suya. Mirá.

31 jul 2026, 12:59
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Mauro Icardi estalló contra Wanda Nara por sus derechos y ella le respondió con la resolución de la jueza italiana

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La feroz guerra que mantienen desde hace varios años Mauro Icardi y Wanda Nara volvió a subir de temperatura este viernes 31 de julio y tuvo un nuevo capítulo en las redes sociales. Todo comenzó cuando la empresaria publicó varias historias desde Italia en las que aseguró que el futbolista no quería autorizar el regreso de sus hijas, Isabella y Francesca, a la Argentina. Vale recordar que estando de vacaciones en Italia, entraron ladrones a la casa de la empresaria y entre los objetos robados se encontraban los pasaportes de las menores.

Frente a esas acusaciones, Mauro Icardi decidió responder públicamente y compartió un extenso documento a través de sus Instagram Stories. En el escrito, el delantero expuso su postura sobre el conflicto familiar y judicial con su expareja y realizó fuertes cuestionamientos acerca de las situaciones que, según su mirada, tuvieron que atravesar las nenas.

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El futbolista hizo especial énfasis en el cambio que, según sostuvo, experimentaron sus hijas durante los últimos tiempos. De acuerdo con su versión, las niñas pasaron de tener una vida cotidiana y estable junto a él a quedar involucradas en diferentes situaciones judiciales y mediáticas.

"Mis hijas pasaron de ser niñas felices, criadas diariamente por su padre, con una vida estable, amor, rutina y contención, a ser expuestas a exclusiones, operativos policiales, interrogatorios ante un juez, escribano y el Ministerio Público Tutelar", expresó Icardi en el documento que publicó en sus Instagram Stories.

Pero eso no fue todo. En otro fragmento del escrito, Mauro Icardi apuntó directamente contra Wanda Nara y sostuvo que sus hijas habrían sido alejadas de él. Además, manifestó su preocupación por las consecuencias emocionales que, según su interpretación, esta situación podría estar provocándoles.

En ese sentido, el delantero también hizo referencia a supuestos informes psicológicos y aseguró que, de acuerdo con lo que allí se habría señalado, las menores estarían "rotas psicológicamente" y tendrían "un lenguaje de adulto implantado por su madre".

Lejos de quedarse en silencio, Icardi volvió a remarcar el impacto que, según él, habría tenido la exposición de sus hijas durante el conflicto con su expareja.

"Pasaron de una infancia normal a vivir bajo una exposición permanente, a ser alejadas de su padre, a tener que verlo únicamente en un cuarto del Ministerio Público Tutelar y a cargar con un daño que ningún niño debería soportar", agregó el futbolista.

Cuál fue la letal respuesta de Wanda Nara a Mauro Icardi

Sin embargo, cuando parecía que el descargo de Mauro Icardi iba a convertirse en la última palabra del conflicto -al menos por el momento- Wanda Nara sorprendió con una respuesta contundente apenas unos minutos después.

La empresaria utilizó nuevamente sus redes sociales para comunicar una resolución de la Justicia italiana que, según explicó, le permitiría avanzar con la documentación de sus hijas sin contar con la autorización del futbolista. De esta manera, afirmó que solamente sería necesaria su firma para tramitar los nuevos pasaportes de Isabella y Francesca y concretar el regreso de ambas a la Argentina.

"La jueza italiana, acaba de resolver a favor de mis hijas No se necesita el consentimiento del Padre para tener el pasaporte y volver a la Argentina. Se hizo justicia también en Italia. Tendrán solo la firma de la madre para tener el pasaporte que les 'robaron'. Pronto volvemos a casa", anunció Wanda Nara.

Así, mientras Mauro Icardi lanzó duras acusaciones y defendió públicamente su rol como padre, Wanda Nara respondió con una resolución judicial que, según sus palabras, destraba el trámite de los pasaportes y permite avanzar con el regreso de las menores.

     

 

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