La dura advertencia de Mauro Icardi a Wanda Nara tras estar con Susana Giménez: "Viviste una doble vida y..."

Y compartió el extenso texto que le envió Icardi respondiéndole a Wanda: "¿Victimizarte después de que te jactaste ante los periodistas que criticas de contarles que me engañaste a mí y a tus hijos desde hace tres años? ¿Y aseveraste ser infiel hace tres años? Vos lo afirmaste, te olvidas que mientras yo cuidaba a mis hijas y a sus hermanos creyendo que estabas trabajando, estabas viviendo una doble vida", comenzó.

“La diferencia entre vos y yo es que yo cometí un error y te lo dije primero a vos. Vos mismo lo contaste. ¿A Susana incluso, le mentiste en ese entonces? No me extrañaría. Pudiste elegir, yo te di la chance, vos decidiste fingir demencia y seguir. Nadie te obligó. Qué te llevó a quedarte y tener doble vida, no lo sé”, remarcó el futbolista.

Y dejó en claro: “Nunca cazé en mi vida. Inventaste algo que tendrás que demostrarlo en la Justicia. Injurias y difamas, excelente actriz, se te cayó la careta. Mostraste chats viejos. No me interesas, ni estoy obsesionado, ni tengo una relación con nadie, mentiras y más mentiras”.

“Mi única prioridad son mis hijas y recuperarme de mi lesión. No mostrás nada porque no existe, como siempre mostrás lo que te conviene, fuera de contexto. Veremos qué haces cuando la Justicia ‘pericie’ pruebas reales, no chats viejos y audios hechos con lA”, concluyó Mauro Icardi advirtiendo que esto seguirá dirimiéndose en el plano legal.

Wanda Nara dio detalles como nunca de su separación de Mauro Icardi y fulminó a la China Suárez

En medio de su conflictiva separación de Mauro Icardi y su reciente encuentro con la China Suárez en un restaurant, Wanda Nara se sentó este domingo en el living de Susana Giménez y dio detalles de su durísima ruptura.

“Voy a empezar por el principio, por lo más feo. Se están diciendo un montón de cosas. Cuando vine al living me preguntaste si estaba separada, te dije que Mauro estaba en Turquía y yo acá. La verdad que a raíz de una situación que conocen todos, que surgió hace varios años, tratamos de sacar la pareja adelante y todo el tiempo había cortocircuitos, íbamos, volvíamos, nos peleábamos. Había situaciones muy difíciles de sobrellevar y siempre el mismo fantasma de la misma situación en el medio del matrimonio”, comenzó diciendo la conductora de Bake Off Famosos, Telefe, sin vueltas.

“¿Lo de la China?”, le preguntó la diva de los teléfonos. “Sí. Antes de esa situación teníamos peleas como todas las parejas, pero no venía a Argentina, me dedicaba a mis hijos 100 por ciento. Lo acompañaba en su carrera, había dejado mi trabajo. Cuando pasó esa situación se me vinieron un montón de cosas a la cabeza. Me volvía mi casa en Milán. Él dejó el fútbol, dejó su carrera, dejó de comer, bajó 10 kilos. Yo le decía que lo aceptaba, si él había elegido eso. Como mujer me hizo un quiebre. No me dejó traumada, no fue por esa mujer, fue por todo lo que generó en mi decir: “Te estás fijando que trabaja, que también dejó a sus hijos””, le respondió sincera.

Más adelante, habló específicamente de la actriz de Linda. "En ese momento le dije a Mauro que me quería separar. Yo encontré chats, cosas que involucraban a mis hijos. Todo eso lo superé en terapia. Yo decidí abrirme, en ese momento él dejó su carrera. Todo eso en mi interior generó una desilusión. Soy creyente de que la culpa es 100 por ciento del hombre, la mujer no tiene nada que ver cuando se mete en un matrimonio. Mauro pagó lo que tenía que pagar, como familia pagamos un precio muy alto todos. Mis hijos no entendían el por qué se estaba rompiendo todo de un día para el otro”, sostuvo.

Luego, contó: "La fui a saludar (a Suárez). Elián la saluda porque trabajaron juntos, un video que también lo sentí como una provocación. Y lo primero que le digo 'yo estoy bien, bajemos un cambio'. Ella me dijo 'somos gente grande, a mí no me interesa Mauro, ya fue...'. 'Y te voy a pedir que con Elián tampoco', le dije. Ella se enojó porque estaban filmando. Le dije 'calmate un poco'. Ella decía que eran mis amigas. Le dije 'si estas acá a una mesa de una persona que le causaste tanto daño... No yo, pero tengo un grupo de diez amigas que si te ven lo que te hizo Pampita es poco, te matan'. Yo se lo dije así. En un momento pensé que era personal, pero se lo hizo a tantas mujeres que no es algo en contra mío".