Wanda Nara dio detalles como nunca de su separación de Mauro Icardi y fulminó a la China Suárez

“¿Lo de la China?”, le preguntó la diva de los teléfonos. “Sí. Antes de esa situación teníamos peleas como todas las parejas, pero no venía a Argentina, me dedicaba a mis hijos 100 por ciento. Lo acompañaba en su carrera, había dejado mi trabajo. Cuando pasó esa situación se me vinieron un montón de cosas a la cabeza. Me volvía mi casa en Milán. Él dejó el fútbol, dejó su carrera, dejó de comer, bajó 10 kilos. Yo le decía que lo aceptaba, si él había elegido eso. Como mujer me hizo un quiebre. No me dejó traumada, no fue por esa mujer, fue por todo lo que generó en mi decir: “Te estás fijando que trabaja, que también dejó a sus hijos””, le respondió sincera.

Más adelante, habló específicamente de la actriz de Linda. "En ese momento le dije a Mauro que me quería separar. Yo encontré chats, cosas que involucraban a mis hijos. Todo eso lo superé en terapia. Yo decidí abrirme, en ese momento él dejó su carrera. Todo eso en mi interior generó una desilusión. Soy creyente de que la culpa es 100 por ciento del hombre, la mujer no tiene nada que ver cuando se mete en un matrimonio. Mauro pagó lo que tenía que pagar, como familia pagamos un precio muy alto todos. Mis hijos no entendían el por qué se estaba rompiendo todo de un día para el otro”, sostuvo.

En otra parte de la extensa entrevista, Wanda se refirió al reciente encuentro en un restaurant con su ex y Suárez: "Yo voy siempre voy a ese lugar... Fui sabiendo que podía llegar a estar Mauro. Los mozos me dijeron 'está tu ex'. Me siento y a los tres minutos llega esta persona (por Suárez)... Ahí surgió una conversión interna con Elián. Me dijo que la vaya a encarar, que esta todo bien. Yo no soy boluda. En un momento me llega que Mauro con su tarjeta pagó la mesa de ella y la de él. Fue muy raro. Yo iba a comer siempre ahí y nunca me la crucé".

Luego, contó: "La fui a saludar (a Suárez). Elián la saluda porque trabajaron juntos, un video que también lo sentí como una provocación. Y lo primero que le digo 'yo estoy bien, bajemos un cambio'. Ella me dijo 'somos gente grande, a mí no me interesa Mauro, ya fue...'. 'Y te voy a pedir que con Elián tampoco', le dije. Ella se enojó porque estaban filmando. Le dije 'calmate un poco'. Ella decía que eran mis amigas. Le dije 'si estas acá a una mesa de una persona que le causaste tanto daño... No yo, pero tengo un grupo de diez amigas que si te ven lo que te hizo Pampita es poco, te matan'. Yo se lo dije así. En un momento pensé que era personal, pero se lo hizo a tantas mujeres que no es algo en contra mío".

La inesperada jugada de Mauro Icardi que arruina la entrevista de Wanda Nara con Susana Giménez

La tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi no cesa luego de la escandalosa separación y que la conductora blanqueó su romance con L-Gante.

En medio del revuelo que causó el encuentro de Icardi, Wanda, L-Gante y la China Suárez en el mismo restaurante y después en un boliche, ahora se conoció otro nuevo dato que dará que hablar.

En la previa a la visita de Wanda al programa de Susana Giménez confirmada para el próximo domingo, la Justicia le dio un duro revés a la mediática que también roza a la conductora.

En Intrusos, América TV, Karina Iavícoli leyó la medida de la Justicia con el bozal legal para Wanda y la conductora, que en caso de no acatar, deberán resarcir a Icardi con una millonaria suma de dinero.

"En ocasión de ser entrevistada por cualquier medio la señora Wanda Solange Nara debe abstener de efectuar cualquier referencia directa o indirecta hacia sus hijas", leyó la panelista.

Y continuó: "Asimismo, se hace saber a la señora Susana Giménez y al medio Telefe que al entrevistar a Wanda Nara deberá abstenerse de efectuar cualquier referencia directa o indirecta a las personas mencionadas".

"Bajo apercibimiento por incumplimiento de la presente manda de hacerlos posibles del delito de desobediencia y dar intervención a la Justicia penal y asimismo de fijar una multa de diez millones de pesos a favor del señor Mauro Icardi", concluyó sobre el documento del Juzgado Civil 106.