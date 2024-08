La dura amenaza de Lorena González del Valle a Alberto Fernández antes de la vil traición con Fabiola Yañez

Embed

Poco a poco se empiezan a conocer pormenores del vínculo entre Alberto Fernández y la ex Gran Hermano. En su programa de Radio Mitre, Eduardo Feinmann reveló que la ex Gran Hermano le había hecho un fuerte pedido al ex presidente antes de asumir.

"Primero tenés que echar a Fabiola Yáñez. Él se lo prometió, y no lo hizo. Después vino un despecho”, contó el prestigioso periodista.

Lorena se comunicó con Alberto, pero él le dijo que no podía hablar y le hizo un vacío. Al poco tiempo, el compañero de fórmula de Cristina Kirchner se estaba mostrando con Fabiola Yáñez.

Revelan el nombre de la ex Gran Hermano que fue pareja de Alberto Fernández antes de ser presidente

Ángel de Brito dio detalles en el programa LAM, América TV, de quién fue la novia de Alberto Fernández poco antes de que sea electo presidente de la Argentina y sorprendió a todos.

“Salió con Alberto Fernández cuatro-cinco años. El día que Cristina lo elige como candidato a presidente, la novia le manda un mensaje y él le dijo que no podía hablar. Bueno, a las pocas horas no hay más comunicación entre él y la señora, y empiezan a aparecer las fotos de Alberto y Fabiola como pareja. Ella se decepcionó y tiene varias cosas para contar”, comenzó el conductor contando la historia.

“Para ella era su novio, inclusive me contó a qué lugares fueron a cenar, qué personas los vieron, qué personas conocen, porque hay personas del medio que conocen esta relación que estoy diciendo, tiene testigos de que tenían una relación. Conoce a su hijo, por ejemplo, iba a la casa, iban a comer, no era una relación ni de amantes ni oculta”, precisó el conductor.

Embed

Lo cierto es que Ángel indicó que se trataba de una ex participante de Gran Hermano aunque evitó dar su nombre. Sin embargo, Eduardo Feinmann contó en su ciclo radial Alguien tiene que decirlo por Mitre de quién se trata la mujer en cuestión vinculada a Alberto Fernández antes de que el político blanquee su relación con Fabiola Yañez.

"LGDV", indicó primero el conductor. Y siguió: "Lorena González Del Valle, ex Gran Hermano, ¿puede ser?", lanzó el periodista confirmando la ex GH vinculada al pasado amoroso de Fernández.

Lorena González tuvo un breve paso por la casa de Gran Hermano en 2001 en la primera edición del reality donde apenas duró dos semanas resultando ser la primera eliminada de la historia del programa en la Argentina, con casi el 70 por ciento de los votos del público, y luego se alejó de los medios, dedicándose a la gastronomía y decoración.

Nacida en Río Gallegos, González integró aquella primera edición del reality en el país que consagró a Marcelo Corazza como ganador, Tamara Paganini quedó en segundo lugar y Gastón Trezeguet tercero.

Lorena reconoció que la pasó mal con la exposición de la fama tras salir del popular programa: “Vivía de gorrita y anteojos para que la gente no me reconociera cuando salía. Y tenía rotos los nudillos de las manos. Si me paraba en una vidriera me daba cuenta de que desde el negocio me reconocían y me volvía llorando a mi casa, golpeando las paredes. Entonces bajaba corriendo del departamento, compraba en el supermercado y me volvía a meter. Tenía una fobia importante”, admitió la ex participante del reality.

lorena gonzalez gran hermano 2001.jpg