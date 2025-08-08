La dura definición de Emanuel Ortega sobre Claudio Contardi ante su posible condena: "No tendría que..."

Y fue categórico con Contardi: "Este individuo, no se puede llamarlo persona ni ser humano, es una cosa, el daño que ha hecho es inimaginable. Y créanme que por pudor hay muchas cosas que ella no ha contado. Pero esta persona no puede seguir caminando por ahí, libre, como cualquiera de nosotros”.

Georgina Barbarossa le dijo que el fiscal pidió 20 años de cárcel para Contardi a lo que Emanuel Ortega reaccionó fuerte: "Es poco. Es muy feo lo que voy a decir, pero estas son personas que no tendrían que haber nacido”.

"Lo hablé mucho con Julieta la importancia que se haya visibilizado su caso aunque haya sido muy incómodo. Ella por suerte tiene muchísimo más para dar y es una mujer talentosa, hermosa en todo sentido y esto no la define, queremos que este caso sirva de verdad", concluyó el artista.

La ex de Emanuel Ortega, Ana Paula Dutil, bancó a Julieta Prandi en el juicio a Claudio Contardi

En charla con Desayuno Americano (América Tv), Ana Paula Dutil tuvo palabras muy elogiosas con Julieta Prandi, actual pareja de su ex Emanuel Ortega.

"Soy la madre de los hijos de la actual pareja de Julieta, la conozco a través de mis hijos, todo lo que tengo para decir es por lo que mis hijos transmiten, que es una excelente persona, que se desvive por ellos", dijo Ana Paula Dutil.

"De la causa conozco lo que conocemos todos por los medios. Lo logramos (el vínculo familiar) entre todos, entre ella, Emanuel, sus hijos y mis hijos. Entendimos todos en los últimos años que vamos a ser familia para toda la vida y desde el lugar de mujer y madre deseo que esto se termine para ella", destacó.

"Entiendo que va a haber una herida que va a existir toda la vida pero quisiera que la Justicia haga Justicia realmente y que a partir de ahora ella pueda empezar a escribir su nueva historia. Se lo deseo de verdad", siguió Ana Paula Dutil a flor de piel.

Y remarcó: "El fin de semana pasado mi hija cumplió años y ella me abrió las puertas de su casa para 60 invitados con DJ. La verdad que la admiro profundamente y deseo que se haga Justicia porque la Justicia es lenta en nuestro país y así como ella hay tantas mujeres que están pasando o pasaron por lo mismo".

"Leí el libro de ella que lo compré y me interesaba saber. Somos una familia ensamblada y estamos compartiendo bastante y es muy generosa con mis hijos, le pone el alma y el cuerpo a todo absolutamente y eso lo veo. No soy su amiga, soy la madre de los hijos de su actual pareja, pero la verdad a través de mis hijos la quiero, es así. Le mandé un mensaje ayer a Julieta y le dije: la Justicia va a hacer Justicia y así será", finalizó.