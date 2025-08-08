La dura definición de Emanuel Ortega sobre Claudio Contardi ante su posible condena: "No tendría que..."

El juicio oral a Claudio Contardi por abuso sexual con acceso carnal a su ex pareja Julieta Prandi comenzó esta semana en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Campana y avanzó de manera veloz luego de tantos años de espera para la modelo.
El cantante Emanuel Ortega se refirió al calvario que vivió su pareja Julieta Prandi con Claudio Contardi, quien enfrenta un juicio por abuso sexual y la semana próxima se conoce el veredicto.
Este viernes, el fiscal Cristian Fabio pidió 20 años de cárcel para Contardi y su inmediata detención. Por su parte, Javier Baños y Fernando Burlando, los abogados de Prandi solicitaron la máxima pena: 50 años de reclusión. En tanto, la defensa del empresario pidió su absolución o en todo caso una pena mínima.
En diálogo con el ciclo A la Barbarossa (Telefe) la actual pareja de Julieta Prandi, Emanuel Ortega, relató el drama que vivió su novia en el pasado y cómo repercutió en su vida familiar: "Conocí a dos criaturas hermosas pero casi tan rotas como ella y había que ver a esos niños con el temor que vivían y el daño que tenían hecho", indicó.
“Es un tema que tiene un hecho puntual que se está tratando en este juicio pero el daño que ha sufrido Julieta y toda su familia va mucho más allá”, agregó el cantante.
Y fue categórico con Contardi: "Este individuo, no se puede llamarlo persona ni ser humano, es una cosa, el daño que ha hecho es inimaginable. Y créanme que por pudor hay muchas cosas que ella no ha contado. Pero esta persona no puede seguir caminando por ahí, libre, como cualquiera de nosotros”.
Georgina Barbarossa le dijo que el fiscal pidió 20 años de cárcel para Contardi a lo que Emanuel Ortega reaccionó fuerte: "Es poco. Es muy feo lo que voy a decir, pero estas son personas que no tendrían que haber nacido”.
"Lo hablé mucho con Julieta la importancia que se haya visibilizado su caso aunque haya sido muy incómodo. Ella por suerte tiene muchísimo más para dar y es una mujer talentosa, hermosa en todo sentido y esto no la define, queremos que este caso sirva de verdad", concluyó el artista.
En charla con Desayuno Americano (América Tv), Ana Paula Dutil tuvo palabras muy elogiosas con Julieta Prandi, actual pareja de su ex Emanuel Ortega.
"Soy la madre de los hijos de la actual pareja de Julieta, la conozco a través de mis hijos, todo lo que tengo para decir es por lo que mis hijos transmiten, que es una excelente persona, que se desvive por ellos", dijo Ana Paula Dutil.
"De la causa conozco lo que conocemos todos por los medios. Lo logramos (el vínculo familiar) entre todos, entre ella, Emanuel, sus hijos y mis hijos. Entendimos todos en los últimos años que vamos a ser familia para toda la vida y desde el lugar de mujer y madre deseo que esto se termine para ella", destacó.
"Entiendo que va a haber una herida que va a existir toda la vida pero quisiera que la Justicia haga Justicia realmente y que a partir de ahora ella pueda empezar a escribir su nueva historia. Se lo deseo de verdad", siguió Ana Paula Dutil a flor de piel.
Y remarcó: "El fin de semana pasado mi hija cumplió años y ella me abrió las puertas de su casa para 60 invitados con DJ. La verdad que la admiro profundamente y deseo que se haga Justicia porque la Justicia es lenta en nuestro país y así como ella hay tantas mujeres que están pasando o pasaron por lo mismo".
"Leí el libro de ella que lo compré y me interesaba saber. Somos una familia ensamblada y estamos compartiendo bastante y es muy generosa con mis hijos, le pone el alma y el cuerpo a todo absolutamente y eso lo veo. No soy su amiga, soy la madre de los hijos de su actual pareja, pero la verdad a través de mis hijos la quiero, es así. Le mandé un mensaje ayer a Julieta y le dije: la Justicia va a hacer Justicia y así será", finalizó.