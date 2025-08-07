A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
TERROR

Julieta Prandi y la terrible revelación sobre lo que le hacía Claudio Contardi: "Me convencía que yo tenía un cáncer de..."

Julieta Prandi habló en Lape Club Social Informativo y detalló las graves consecucias que sufrió en medio de la total angustia por el conflicto con su ex pareja Claudio Contardi.

7 ago 2025, 12:25
Julieta Prandi y la terrible revelación sobre lo que le hacía Claudio Contardi: Me convencía que yo tenía un cáncer de...
Julieta Prandi y la terrible revelación sobre lo que le hacía Claudio Contardi: Me convencía que yo tenía un cáncer de...

Julieta Prandi y la terrible revelación sobre lo que le hacía Claudio Contardi: "Me convencía que yo tenía un cáncer de..."

Tras iniciarse el juicio oral a Claudio Contardi por abuso sexual en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Campana, Julieta Prandi habló con el programa Lape Club Social Informativo (América Tv) y dio detalles de las graves consecuencias físicas que sufrió por aquel entonces por la situación de tensión que vivió con su ex pareja.

"Más allá de mis ataques de pánico y tener que estar en tratamiento, no poder dormir, tener como brotes y después hubo un año completo donde estuve yendo al baño once veces diarias, iba con sangre y ya era como agua. Me estaba desangrando en vida", recordó la modelo con total crudeza.

Leé también

Agustina Kämpfer reveló un dato preocupante del control que ejercía Claudio Contardi sobre Julieta Prandi

agustina kampfer revelo un dato preocupante del control que ejercia claudio contardi sobre julieta prandi

"Estaba raquítica, me daban algo proteico para ganar peso. Me hicieron todo tipo de estudios porque aparte él en ese momento me convencía que yo tenía un cáncer de estómago", siguió su fuerte relato. "Se me cayó el pelo y perdí mucho peso porque iba todo el día al baño, yo ya no estaba en este plano", agregó conmovida.

"La estocada final es que en esto de darme a entender que si esto era un cáncer de estómago que tenía que pensar en mis hijos y sería prudente dejar un testamento", continuó Julieta Prandi. "No pero qué hijo de mil..", reaccionó indignado el conductor Sergio Lapegüe al escuchar tamaña revelación.

"En algún tiempo más allá del control necesitaba que yo siga trabajando porque gracias a eso se compraron las cosas que se compraron y se vivía cómo se vivía, era todo fruto de mi trabajo. Cuando llegamos a la casa no teníamos ni muebles, yo me hice cargo de los chicos, todo sobre mis hombros caía", comentó la modelo.

Y detalló lo que le decía y hacía su ex pareja: "'Si vos fueses un hombre no te dejo un hueso sano', me lo dijo infinidad de veces. Agarrarme del cuello, ponerme el puño en la cara también, gritarme. Es una persona que cuando grita parece que sale un demonio de su pecho, todavía no me podes gritar porque eso me paraliza", recordó con suma angustia.

Embed

Luis Ventura recordó el ataque de pánico que sufrió Julieta Prandi en pleno vuelo

En el marco de inicio del juicio a Claudio Contardi por abuso sexual, el periodista Luis Ventura recordó en el programa A la tarde (América Tv) un momento particular que vivió con Julieta Prandi en un avión hace muchos años.

El periodista contó al aire el episodio del cual fue testigo hace muchos años atrás cuando la modelo sufrió una descompensación en pleno vuelo.

En ese contexto, Ventura contó algunos detalles que vivió con la modelo en la época en la que él era director de la revista Paparazzi y se organizaban los clásicos desfiles en distintos puntos del país.

El periodista dijo que fue testigo de uno de los ataques de pánico de Julieta Prandi: "Quiero contar algo que lo viví personalmente, fue un desfile que viajábamos en un avión de capacidad para 17 personas y estaba de bote a bote integrado por modelos", comenzó.

"Me acuerdo patente que en la mitad del viaje le agarraron como ataques de pánico a Julieta Prandi y dos chicas la hicieron accostar en el pasillo del avión y la trataron como si conocieran qué le pasaba", comentó el panelista.

"En la initmidad de las colegas sabían cuál era el cuadro de situación, lo que quedaba del viaje no lo hizo sentada en una butaca sino acostada en el piso como un ataque de panico o de desborde", sintetizó Luis Ventura sobre esa dramática situación que fue testigo.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Julieta Prandi Claudio Contardi

Lo más visto