Julieta Prandi y la terrible revelación sobre lo que le hacía Claudio Contardi: "Me convencía que yo tenía un cáncer de..."

"En algún tiempo más allá del control necesitaba que yo siga trabajando porque gracias a eso se compraron las cosas que se compraron y se vivía cómo se vivía, era todo fruto de mi trabajo. Cuando llegamos a la casa no teníamos ni muebles, yo me hice cargo de los chicos, todo sobre mis hombros caía", comentó la modelo.

Y detalló lo que le decía y hacía su ex pareja: "'Si vos fueses un hombre no te dejo un hueso sano', me lo dijo infinidad de veces. Agarrarme del cuello, ponerme el puño en la cara también, gritarme. Es una persona que cuando grita parece que sale un demonio de su pecho, todavía no me podes gritar porque eso me paraliza", recordó con suma angustia.

Embed

Luis Ventura recordó el ataque de pánico que sufrió Julieta Prandi en pleno vuelo

En el marco de inicio del juicio a Claudio Contardi por abuso sexual, el periodista Luis Ventura recordó en el programa A la tarde (América Tv) un momento particular que vivió con Julieta Prandi en un avión hace muchos años.

El periodista contó al aire el episodio del cual fue testigo hace muchos años atrás cuando la modelo sufrió una descompensación en pleno vuelo.

En ese contexto, Ventura contó algunos detalles que vivió con la modelo en la época en la que él era director de la revista Paparazzi y se organizaban los clásicos desfiles en distintos puntos del país.

El periodista dijo que fue testigo de uno de los ataques de pánico de Julieta Prandi: "Quiero contar algo que lo viví personalmente, fue un desfile que viajábamos en un avión de capacidad para 17 personas y estaba de bote a bote integrado por modelos", comenzó.

"Me acuerdo patente que en la mitad del viaje le agarraron como ataques de pánico a Julieta Prandi y dos chicas la hicieron accostar en el pasillo del avión y la trataron como si conocieran qué le pasaba", comentó el panelista.

"En la initmidad de las colegas sabían cuál era el cuadro de situación, lo que quedaba del viaje no lo hizo sentada en una butaca sino acostada en el piso como un ataque de panico o de desborde", sintetizó Luis Ventura sobre esa dramática situación que fue testigo.