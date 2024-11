La dura y reveladora confesión de Andrea Rodríguez sobre su historia de amor con Jorge Lanata

Embed

Así, frente a la abierta consulta de Oliván sobre si Jorge fue su primer gran amor, Rodríguez respondió a corazón abierto: "Sí, fue mi primer gran amor. Es el padre de mi hija". Al tiempo que recordó que se conocieron trabajando en el diario que fundó Lanata, cuando él tenía 24 y ella 22 años.

En tanto, confió que la relación no funcionó de manera que tras el nacimiento de Bárbara, decidieron separarse, aunque la dupla laboral continuó. "Cuando corté con Jorge seguimos trabajando juntos por algún tiempo, pero enseguida se fue de Página 12", recordó y concluyó aclarando: "Nosotros no siempre trabajamos juntos, tuvimos largos períodos en los que no trabajamos juntos. En realidad ahora trabajamos juntos desde que terminó Crítica en la Argentina".

Se define el traslado de Jorge Lanata a un nuevo centro para su rehabilitación

En los últimos días, el periodista Jorge Lanata tuvo una mejoría en su salud. Aunque continúa internado en el hospital Italiano, sus médicos comienzan a hablar de un traslado inminente a un centro de rehabilitación.

Según contaron en A la tarde (América TV), el conductor podría volver a la clínica Santa Catalina, donde ya estuvo internado anteriormente, o ir al Fleni de Escobar.

"Son horas decisivas para determinar el traslado de Jorge. Hoy hubo una junta médica entre director de Fleni Escobar, el médico de cabecera de él, los directores del italiano y la familia, Elba y sus hijas, Lola y Bárbara", detalló el periodista Damián Rojo.

El integrante de A la tarde precisó que mañana habrá un segundo encuentro entre los profesionales y los familiares de Lanata. "Mañana va a pasar lo mismo, pero con las autoridades de Santa Catalina", añadió.

En un principio, Elba se inclinaba por Santa Catalina como el lugar preferido para que el conductor siga con su rehabilitación. Sin embargo, las cosas cambiaron, y todo parece indicar que Fleni sería el destino en esta oportunidad.