La durísima decisión de Emanuel Ortega en medio del juicio de Julieta Prandi a Claudio Contardi

Por su parte, Julieta Prandi se presentó ayer ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de Campana para testificar en contra de su exmarido, Claudio Contardi, en el juicio que le inició por abuso sexual y violencia de género. En la declaración, la conductora detalló la manipulación, violencia física, psicológica y los abusos que sufrió durante su matrimonio.

Uno de los aspectos más graves de su declaración fue la descripción de los abusos sexuales que, según sus palabras, comenzaron mientras dormía. “Era parte de su modus operandi”, dijo entre lágrimas mientras describía los aberrantes hechos.

La actriz también contó cómo eran las maniobras de aislamiento y control a las que fue sometida. “Me cortó el módem, me dejó incomunicada. Me escondió el celular en el freezer”, aseguró.

Incluso relató que era vigilada por personas de confianza de Contardi, a quienes él contrataba para que le pasaran reportes sobre sus movimientos. “Lorena era mi carcelera. Pasaba informe de todo lo que hacía”, arrojó.

Las amenazas hacia ella y su entorno fueron una constante. Según su testimonio, Contardi le decía frases como “Si fueses hombre no tendrías los huesos sanos” o “No vas a cumplir más años, vas a recibir una corona”.

Julieta Prandi y Claudio Contardi (1)

Qué decía Julieta Prandi sobre su larga lucha por el juicio oral a Claudio Contardi

"Estoy muy agotada, llego cansada después de muchas frustraciones e idas y vueltas, no fue fácil el camino hasta acá en medio de tantas apelaciones y de tantas instancias a las que subí sometida una y otra vez, que no hicieron otra cosa más que revictimizarme", expresaba tiempo atrás Julieta Prandi en un mensaje publicado por Clarín a través de su abogado Javier Baños, del estudio de Fernando Burlando.

"Ha sido un camino lleno de obstáculos e incomprensiones por parte de muchos funcionarios, pero confío plenamente en mis abogados y en la Justicia, sobre todo, en la Justicia divina. Creo que por fin ha llegado la hora de la verdad y que cuando pase este juicio comenzará una nueva etapa en mi vida. Confío que los jueces estarán a la altura y estarán listos para hacer justicia de una vez por todas", añadió la modelo.

Julieta Prandi y Claudio Contardi, padres de Mateo y Rocco, firmaron el divorcio en 2019 tras diez años en pareja y luego la modelo inició una larga batalla judicial contra su ex marido que recién ahora en este 2025 dará curso en el juicio.

"No estamos ante un caso más de violencia de género y abuso, estamos ante un verdadero emblema de que la sociedad y la Justicia deben observar para actuar con la celeridad y la eficiencia necesarias para evitar que esta clase de episodios se conviertan en un extenso calvario como el que padeció Julieta. Este juicio debe mostrarnos con toda crudeza la realidad que como sociedad debemos cambiar", indicó desde sus historias de Instagram Fernando Burlando, abogado de la modelo.