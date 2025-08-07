Se detuvo el juicio contra el exmarido de Julieta Prandi: alerta por monóxido de carbono en el tribunal

Embed

Juicio a Claudio Contardi: la defensa de protagonizó un acto fallido en plena audiencia

Tras la decisión de la Justicia de rechazar el pedido de nulidad presentado por la defensa, Claudio Contardi finalmente prestó declaración indagatoria en el marco del proceso judicial en el que Julieta Prandi lo acusa por abuso sexual con acceso carnal agravado.

Durante la emisión del programa Lape Club Social Informativo (América TV), el periodista Mauro Szeta compartió los primeros detalles sobre la estrategia que el acusado presentó ante los jueces durante su testimonio.

"Está declarando y diciendo que en 2018 hubo un conflicto de pareja en relación a la tenencia de los chicos, ya peleados, y él está diciendo que Prandi le arma la denuncia para hacerle perder legitimidad de los chicos", explicó el especialista en temas policiales, aludiendo al argumento central de la defensa.

En relación con lo que Contardi expuso ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de Campana, Szeta señaló que "tiene dos hijos y fue padre hace 20 días", y relató cómo el acusado recordó el momento en que conoció a Prandi, cuando ella trabajaba como promotora y él le pidió su número de teléfono. Según el periodista, durante su testimonio, Contardi interrumpió brevemente su relato y admitió "estar nervioso" al declarar. "Con el tiempo empezó el problema de los nenes. 14 de febrero de 2019 Julieta viene con un camión de mudanzas y me dijo que se llevaba a los nenes, yo no tuve ningún problema", dijo el ex de la modelo.

"Estuvimos enamorados y tuvimos dos hijos que ella también quería. Ella decía que estaba secuestrada, ella manejaba, tengo videos de eso, y ella me denunció por violación de la libertad", aseguró Contardi, intentando desacreditar las acusaciones en su contra.

"Se me acusó de estafador y siempre todo estaba a nombre de ella. Si fuese estafador no le hubiera puesto las propiedades a nombre de ella", continuó con su defensa, intentando justificar sus decisiones patrimoniales.

Finalmente, Szeta destacó un momento clave de la indagatoria, en el que Contardi habría afirmado: "Nunca abusé de ella sin su consentimiento".

"Lo que está diciendo Contardi es que fue una relación consentida, que no hubo abuso. Si lo dijo así, se embarró solo", concluyó el periodista, haciendo referencia al posible acto fallido que habría tenido el acusado durante su declaración ante los jueces.