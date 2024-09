La durísima versión de Ángel de Brito sobre la crisis entre Pampita y Roberto García Moritán: "Habría..."

Ahí Yanina Latorre acotó: "Se hicieron amigas trabajando en Pampita Online". Acto seguido, Ángel detalló: "Algunos señalan que... esto no me consta para nada... pero uno de los rumores es que habría una tercera que viene por el lado de la Legislatura".

Después, la panelista amplió la información y explicó que la crisis viene desde hace tiempo: "Viene de hace un tiempo largo, más de un año. Pasaron cosas también el año pasado y ella le habría puesto un ultimatum. Le encontró mensajes con una periodista en pleno Bailando".

"¿Una periodista que tuvo algún que otro escándalo últimamente?", le consultó De Brito. "Sí. Periodista política. Le dijo 'hasta acá', como que no vuelva a pasar. No es la primera vez que pasa algo. No estoy diciendo que haya consumado, hubo desprolijidades en el teléfono", contó la panelista sobre Moritán.

Por su parte, Pepe Ochoa quiso saber si el político era "picotero". "No sé si sería picotero, no le gustó algo que leyó ella en el teléfono y le dijo: 'hermano, una más y te vas'", le respondió Yanina.

Yanina Latorre contó la despiadada reacción de Pampita en medio de los rumores de crisis con García Moritán

En medio de los rumores de una fuerte crisis que estarían atravesando Pampita y Roberto García Moritán, Yanina Latorre recordó en LAM, América TV, cuando la modelo la insultó y amenazó por mensaje privado.

“Lo único que me extraña es que Pampita no lo haya desmentido. Yo le escribí hace cuatro días y nada. Y es una persona que está con el teléfono todo el tiempo, ella es activa. Y él tampoco me contestó”, remarcó Ángel de Brito, asombrado por el silencio público de los dos hasta el momento ante la versión de conflicto matrimonial que se instaló.

Y agregó: "Pampita cuando quiere aclarar algo en 30 segundos desactiva que es mentira. Ahora si están peleados pienso que prefiere no contestar para no mentir".

Ahí Yanina Latorre tomó la palabra y comentó cuando fue increpada vía mensaje por la modelo cuando tiempo atrás se hablaba de una crisis entre los dos.

"Pampita cuando es no... Hace poco pasó lo de un tweet, que decían algo de ella y no sé qué, me puteó a mí", comenzó picante la panelista. Y amplió: "Me dijo de todo (Pampita). No le contesté porque si le contestaba nos mandábamos a la mier..”.

Y luego leyó al aire ese mensaje en cuestión que le envió por aquel entonces Pampita enfurecida: “Ese cuando el río suena, que no fui yo, sé que lo pusiste para colgarte del falso rumor. ¿A vos te parece raro salir a desmentir una crisis que no existe? Raro es que me estés tirando mierda de nuevo".

“Yo no había dicho nada, encima y me puteó de arriba a abajo, amenazas. Es largo el mensaje", cerró Yanina Latorre sobre lo sucedido por aquel entonces y el cruce con la modelo.