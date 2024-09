La teoría más terrible sobre la crisis de Pampita y Roberto García Moritán: "Ella lo..."

Todo sucedió después de que se contara que el propio Moritán había admitido que durmió en un hotel con la hija que tienen con Pampita en vez de hacerlo en el hogar familiar. Los integrantes del ciclo, lógicamente, se preguntaron qué pudo haber pasado para que sucediera eso. "Yo tengo una teoría", dijo Yanina.

"Si vos le agarraste un mensaje a tu marido que está garchándose a una mina y lo rajás solo va a volver a garcharla, en cambio lo mandás con la nena y no puede", aseguró Yanina. El resto del equipo -Angel de Brito incluido- estalló en una sonora carcajada, y hasta Nazarena Velez gritó entre risas "no se me había ocurrido".

"Pero no lo vas a dejar que se vaya solo porque le estás dando libertad para garchar toda la noche", añadió Latorre, mientras Fernanda Iglesias lamentó que "yo me fui a España, le dejé al pibe y me cagó igual, boluda". Yanina siguió: "Con Anita en un hotel no puede cog... con nadie", remarcó.

"Qué se yo, cuando se duerme, hacen cada cosa", manifestó Iglesias, mientras Nazarena completaba la escena gritando "llevátela a la nena, llevátela". De Brito consideró que "no es mala" y Latorre volvió a aclarar que "No estoy diciendo que lo hayas hecho, Pampita, es una teoría. A ver si te lo cuentan mal y me venís a buscar". Pero después de decir eso volvió con su idea original y la reforzó. "Yo si soy Pampita y le agarró el teléfono lo mandó con la piba. Claro. ¡Te la llevás! Pampita enojada es brava", concluyó.

Pampita y Roberto García Moritán.jpg

Aparecen imágenes reveladoras de Pampita y Roberto García Moritán en medio de la versión de crisis

En medio de las fuertes versiones de crisis y separación entre Pampita y Roberto García Moritán que circulan desde el fin de semana, cuando Daniel Gómez Rinaldi aseguró que el funcionario durmió durante varias noches en un hotel de Recoleta, en las últimas horas se conocieron imágenes contundentes que revelaron la realidad del matrimonio.

Lo cierto es que con el rumor instalado, este lunes por la tarde se viralizaron fotos y videos de la modelo y el actual funcionario porteño que muestran cuánto tienen de real los recientes rumores.

Así, fue Marcia Frisciotti, conocida popularmente como Pochi de la cuenta de Instagram Gossipeame, quien a través de sus historias virtuales aseguró que están mejor que nunca.

Mientras sobre una postal en la que se ve a Carolina Ardohain y Moritán bailando acaramelados, escribió "Me pregunta si Pampita y Robert están en crisis" y allí mismo respondió concreta: "NOOOO! Mírenlos a full en un cumpleaños!".

Al tiempo que inmediatamente sumó el video de la reciente fiesta en cuestión, donde se ve al matrimonio bailando divertidos, y reafirmó:"Para los que me preguntan por la crisis, en este video se los ve bailando juntos a pleno a Pampita y Roberto. me contaron que anduvieron chapando toda la noche!".