La emoción de Pampita por los 15 años de su hijo Bautista Vicuña: "La bendición que significa..."

"Llegaste en medio de lluvia y truenos. Llegaste con una belleza inexplicable. Lo primero que hice fue marcarte un pie con un lápiz. Te llevaban a un sector con más bebés y no quería perderte. Así estamos, hijo amado", siguió profundo.

pampita bautista vicuña.jpg

Lo cierto es que Pampita, madre de Bautista, también saludó a su hijo mayor con fotos en las redes y le dedicó un tierno mensaje que enterneció a sus seguidores: "Felices 15 años mi amor @bauti.vicuna. Gracias al cielo por la bendición que significa tenerte en mi vida! Mi compañero de aventuras, mi hijo grande!", expresó.

Y siguió: "Estoy orgullosa del hombre en el que te estás convirtiendo! Espero que tengas la vida más maravillosa, que sueñes con todo, que sigas así de divertido y leal con los tuyos, y que siempre estés rodeado de mucho amor! Acá toda tu familia te abraza en este día!".

Además, la conductora de El hotel de los famosos 2, El Trece, mostró algunas fotos del festejo familiar en la noche de miércoles donde su hijo sopló las velitas por su cumple.

pampita bautista vicuña 2.jpg

pampita bautista vicuña 1.jpg

Picante discusión entre Nicole Neumann y Pampita por un insólito motivo en Los 8 escalones

Una nueva batalla se desató entre Nicole Neumann y Pampita quienes están enemistadas hace un tiempo y ahora que no pueden cruzarse en Los 8 escalones, El Trece. Quien dio la noticia fue Laura Ubfal, que aseguró que las modelos no quieren verse “ni en programas, ni en tapas de revista, ni nada”.

Si bien ambas salieron a hablar y negaron cualquier tipo de pelea, en Socios del espectáculo revelaron que Nicole y Pampita tuvieron un ida y vuelta a raíz de una campera.

“Dijeron que ella se estaba sacando una foto y que vos pasaste por atrás y le dijiste que tenías la misma”, arrancó en la nota Tomás Díaz Cueto, y Neumann clarificó: “Al revés. Ella me dijo que tenía la misma campera que yo”. “Qué raro, porque Pampita lo negó”, comentó el notero.

“Me la puse en el primer programa. Ella no es que la tenía puesta en el momento, sino que me comentó que tenía la misma en su casa. Nunca charlamos en privado ni nada. Yo no espero nada”, cerró la modelo.