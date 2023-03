Picante discusión entre Nicole Neumann y Pampita por un insólito motivo en Los 8 escalones

Si bien ambas salieron a hablar y negaron cualquier tipo de pelea, en Socios del espectáculo revelaron que Nicole y Pampita tuvieron un ida y vuelta a raíz de una campera.

“Dijeron que ella se estaba sacando una foto y que vos pasaste por atrás y le dijiste que tenías la misma”, arrancó en la nota Tomás Díaz Cueto, y Neumann clarificó: “Al revés. Ella me dijo que tenía la misma campera que yo”. “Qué raro, porque Pampita lo negó”, comentó el notero.

“Me la puse en el primer programa. Ella no es que la tenía puesta en el momento, sino que me comentó que tenía la misma en su casa. Nunca charlamos en privado ni nada. Yo no espero nada”, cerró la modelo.

Pampita tras su reencuentro con Nicole: "Estamos paz y amor, yo no tengo ninguna mochila"

El cruce entre Pampita y Nicole Neumann

Por otro lado, Díaz Cueto se comunicó con Pampita, que desmintió el episodio: “Con ella hubo saludo, sí. No sé que es eso de la campera. Están inventando algo raro que nada que ver. Estamos más allá del bien y del mal con Nicole, en otra etapa de nuestras vidas”.

Y en Socios del espectáculo contaron que cuando Pampita vio a Nicole con su misma campera le hizo un comentario amistoso, pero Neumann saltó. “La frase fue: ‘Hablemos para no traer la misma campera’. Esto fue para no caer vestidas igual”, detalló el notero.