La engorrosa respuesta de Natalia Oreiro cuando Ángel de Brito le preguntó por el romance con Benjamín Vicuña

"El año pasado te inventaron una cosa bastante complicada, lo del romance con Vicuña, ¿qué te pasó en ese momento?", lanzó el periodista. "Sí, y un embarazo... muchas cosas", atinó a decir la actriz. "Lo de Vicuña era más complicado porque era un tipo casado y encima eran compañeros de trabajo. Encima está Pampita del otro lado...", remarcó Ángel.

En ese momento, Natalia indicaba que, con tanto tiempo en el medio, aprendió a no dejarse llevar por los rumores: "Con los años aprendés a seguir tu camino, no tengo mucho más para hacer. Nuestro trabajo es de mucha exposición muy fuerte. A veces me engancho, no es que no me importe, que pasa por la vida y eso no te hace mella".

Finalmente, la uruguaya explicaba a Ángel que nunca le interesó ventilar aspectos de su vida privada. "Siempre que doy una nota, desde que soy chica, siempre me avala un trabajo para promocionar. No soy de las personas que hacen una nota para hablar de su vida privada, con lo cual, es inevitable que todas estas cosas sucedan. Los vínculos son fuertes (en la novela que hizo), los personajes (por ella y Vicuña) también lo son y muchos casos traspasan la pantalla, eso quiere decir que el público lo recibe como algo real", concluyó.

Apareció una foto de Pampita, Benjamín Vicuña y Natalia Oreiro que desató un escándalo por un llamativo detalle

Hace unos días, Pampita estuvo en LAM y desató una escándalo. La modelo y conductora reveló que hay una figura del medio con la que no trabajaría por una situación desafortunada del pasado.

"Sí, hay una. ¿Por qué? Porque me parece que no tuvo empatía, de mujer a mujer", lanzó en el ciclo de Ángel de Brito en las noches de América.

A partir de las declaraciones de Pampita en LAM se generaron todo tipo de especulaciones sobre a quién hacía referencia. Algunos indicaban que estaba hablando de Natalia Oreiro, que trabajó con Benjamín Vicuña en la ficción "Entre caníbales", en Telefe.

El tema generó una revolución en las redes. En las últimas horas, se viralizaron imágenes de las escenas de alto voltaje del galán chileno y la diosa uruguaya en esa novela.

Pero eso no fue todo. También se replicó una imagen, donde se observa a Vicuña, Pampita y Oreiro en una misma mesa durante una fiesta de los Martín Fierro, organizada organizada por Telefe, y un detalle llamó la atención.

En foto, la modelo mirando hacia abajo, con un rostro de notable incomodidad, mientras que la actriz se ríe y el chileno chequea mensajes en su teléfono.

Esta gran imagen fue capturada en abril de 2015, un mes antes del estreno de la ficción. Sin embargo, parece que Pampita ya sospechaba de un romance entre ellos. Durante años guardó en secreto hasta que finalmente todo explotó.