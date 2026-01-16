Se filtró el motivo por el que Martín Demichelis no querría ver a sus hijos tras separarse de Evangelina Anderson

Embed

“Hablé con la abogada de Evangelina que me ayudó a entender los rumores”, comenzó revelando D'Amato sobre la situación de Martín Demichelis luego de oficializar la separación. Al tiempo que sumó: “Todo lo que tiene que ver con chicos y lo económico para ambos abogados dicen que en lo económico hay faltantes, pero es un tema menor, que lo están tratando pero hay otras prioridades“.

Fue entonces que la periodista expuso: "El ruido mayor es que hoy quien se está haciendo cargo de la familia es Evangelina. Él lo que aduce es que no tiene dónde vivir, no tiene un lugar físico para que los chicos puedan compartir una noche".

Fue allí que salió a la luz que actualmente Bastián, Emma y Lola “se quedan con la hermana” en la casa de la hermana de Evangelina cuando ella se tiene que ir a trabajar, quedando en evidencia la casi nula participación del ex River Plate en la crianza y el cuidado de los chicos.

"Martín los va a buscar para ir a merendar nada más. La vida que hace hoy es de tío. Ella la pasa mal, siente que cumple sola el rol y no se siente acompañada por el padre de sus hijos", sentenció D'Amato.

El video del dramático rescate de la familia de Martín Demichelis en Punta del Este

El cierre del año pasado estuvo marcado por un episodio angustiante para la familia de Martín Demichelis, que pasó de una tarde de descanso a una situación límite en una playa de Punta del Este. El hecho ocurrió el 31 de diciembre en Laguna Escondida, en la zona de José Ignacio, y fue reconstruido en el programa A la tarde (América TV), donde difundieron las imágenes del dramático rescate.

Al comenzar el ciclo, Karina Mazzocco contextualizó lo sucedido mientras en pantalla se veía el video del momento. “Así empieza A la tarde con imágenes preciosas de la playa en Uruguay, en donde podemos ver a la familia de Martín Demichelis, incluido Martín, por supuesto, que habían decidido darse un baño de mar en la playa, pero llegó un momento en que no pudieron salir del agua”, relató la conductora, marcando desde el inicio el contraste entre el paisaje y el peligro que atravesaron.

Luego, la animadora dio detalles clave sobre cómo se produjo la intervención que evitó una tragedia. “En esa playa está prohibido bañarse, no había ningún salvavidas, pero, afortunadamente, los guardavidas, que, siendo 31 de diciembre a la tarde –se ve que ya estaban en su horario de franco– se fueron a surfear. Estaban en la playa al lado, a unos metros. Vieron la situación, vieron que había un momento dramático y fueron al rescate de la familia Demichelis”, explicó Mazzocco, subrayando el factor suerte en medio del caos.

La conductora también se refirió a las condiciones climáticas que llevaron a la familia a meterse al mar. “Ellos entraron, vieron un mar calmo, apacible, hacía un calor de morirse, quisieron darse un baño y resulta que luego no podían salir”, agregó, dando cuenta de cómo el escenario engañoso se volvió peligroso en cuestión de minutos.

Desde el lugar, Oliver Quiroz aportó precisiones sobre el sitio exacto donde ocurrió el hecho: “Esto fue en la playa Laguna Escondida en José Ignacio”. Mientras corrían las imágenes, el cronista describió quiénes se encontraban en el agua y el impacto emocional del momento: “Vemos a su sobrina Camila, vemos a Bastian, lo vemos a Martín y obviamente que después aparece Abrojito, que es la nena más chiquita. Ella se asusta viendo a su hermano que sale de una manera cansada, agotado, asustado”.

La gravedad de la situación fue resumida sin rodeos por Luis Bremer, quien lanzó una frase contundente en el piso del programa: “Podrían haber muerto, es la tragedia que no fue”. Finalmente, Quiroz agregó un dato que vuelve a poner el foco en la falta de seguridad en ese sector de la costa: “Lo que me dicen es que una playa que no tiene guardavidas, que hace mucho tiempo se viene reclamando”.

El episodio dejó al descubierto no solo el susto vivido por la familia Demichelis, sino también una problemática recurrente en algunas playas de la zona, donde la ausencia de controles y prevención puede convertir una tarde de verano en una pesadilla.