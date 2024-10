La esperanzadora visión de Elba Marcovecchio sobre la salud de Jorge Lanata

"Tengo mucho dolor y no me entra el enojo, no me gusta ver semejante cuestión violenta. En este momento lo que tengo es dolor y fe, es medio particular", indicó la abogada sobre la tensión con las hijas de Jorge.

"Posibilidades médicas hay y yo me aferro a eso, Jorge es un gladiador. Y para todos los que somos creyentes, existe el milagro, pero hay posibilidades médicas", continuó.

Elba dejó en claro que confía plenamente en la recuperación de su marido y sobre el fallo judicial que puso a Bárbara Lanata a la par suya a la hora de tomar decisiones sobre la salud y los tratamientos de Jorge Lanata, ella prefirió no polemizar al respecto.

"No es momento para mí, pese a todo lo que pasó, que me parece de un salvajismo total, de entrar en discordia. Acá tenemos una batalla súper importante", indicó.

Una nueva denuncia reaviva la guerra entre las hijas de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

El periodista Jorge Lanata continúa internado en el hospital Italiano y bajo estricta observación médica. En las últimas horas se conoció que su estado es delicado luego de haber sido operado por una isquemia intestinal, una obstrucción en el intestino.

En medio de la preocupación por la evolución de la salud del conductor, sus hijas están involucradas en una batalla interminable con Elba Marchovecchio.

En A la tarde, América Tv, contaron que apareció una nueva denuncia que deja evidencia que la batalla de Lola y Bárbara Lanata contra la mujer de su padre no tienen punto de retorno.

"Elba habría accedido a una copia de la demanda que ellas le iniciaron antes que la Justicia la hiciera oficial", reveló el periodista Diego Esteves.

Los abogados de Lola y Bárbara se enteraron de esto por un detalle que dejó en evidencia a Elba. "La mujer de Lanata recibe una copia digital del expediente, la manda a su secretaria a imprimirla a una librería, pero no abona la copia. Entonces, la persona de la librería contacta a uno de los abogados que figuraba en el expediente, que resultó ser el abogado de las hijas del conductor", explicó el panelista.

Hay sospechas de un vínculo cercano de Elba con las autoridades judiciales. Creen que alguien del juzgado le habría filtrado el expediente a la reconocida jurista y mujer del periodista.