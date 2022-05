La estrategia Piñón Fijo para evitar que le saquen fotos sin maquillaje

Embed

“Le echo la culpa a Adrián Suar. Si alguien me dice '¿te puedo sacar una foto?', yo les digo: 'No, Adrián no me deja'”, detalló.

Piñón también relató que hay personas que lo escuchan hablar y quedan sorprendidas. "Cuando hablo, me descubren y me dicen: 'tenés la voz igual que Piñón'. Les digo: 'Es que soy Piñón' y no me creen, ja", sostuvo.

Por último, el artista destacó a los directivos de El Trece, que fueron quienes lo lanzaron a la fama. "Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández, fueron muy generosos conmigo. Y siempre estuvieron, en las buenas y en las malas", sentenció.