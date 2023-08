La conmovedora historia de resiliencia de Maravilla Martínez: "Yo vivía en un..."

"Yo vivía en un agujero, me tocó vivir, por supuesto, como a mucha gente. Me sacaron mis sueños, mis proyectos, mis anhelos y la pasión. El amor y la pasión", afirmó.

"El boxeo me va a sacar adelante, el trabajo. El boxeo fue la herramienta. Lo importante era lo que había acá -y se toca el corazón- y era el compromiso con mis sueños, el compromiso con lo que yo quería conseguir. ¿Qué quería hacer? Podía ser campéon mundial de boxeo o podía ser otra cosa. Yo por lo menos iba a sentir compromiso con lo que sentía. Dio que el boxeo se me dio bien", cerró muy emotivo.

Embed

El peligroso accidente que tuvo Fernán Mirás cuando era chico: "Quemé un..."

Fernán Mirás se sentó en el living de Noche al Dente (América TV) y contó el peligroso accidente que tuvo cuando era chico.

Fer Dente comenzó diciendo que ambos tenían algo en común. Eso es nada más y nada menos que los dos prendieron fuego colchones en su infancia. "No me acuerdo, era chico. Estaba jugando con unos fósforos", trató de recordar el actor y director.

"A mí me pasó lo mismo a los cuatro años, pero lo que no hice fue lo que vos hiciste después", lanzó el conductor. "¿Vos qué hiciste?", preguntó Dente.

"Yo vi que culpaban a alguien. Había un vecino que se subía por los techos y hacía desastres en la casa de todos. Afanaba, prendía cosas. Yo estaba jugando con fuego, no me di cuenta de que estaba arriba de un colchón. Era un colchón que estaba en un patio techado porque lo iban a tirar. Era el colchón de un cochecito de bebé, era chiquito pero grueso. No sé por qué me puse a hacer algo con fuego arriba de eso y vi que prendía. Yo era chico y para que no se prenda me fui. Si yo no lo veía, no hay fuego", detalló.

"Pasaron fácil como 25 años y además estábamos comiendo con mi familia y dicen 'se acuerdan cuando este hijo de p... quemó el colchón'. Dije 'no fue él, pensé que lo había contado, no fue él, fui yo'. Estaba comiendo y toda la mesa hizo así (se lo quedaron mirando fijo), como si tuvieran un asesino en casa", reveló.

Y para cerrar, a modo de broma, el presentador le preguntó si su vecino estaba preso. "No sabemos, a esta altura es una opción", dijo Mirás.