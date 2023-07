Coki Ramírez se sinceró y contó un insólito momento que vivió antes de su encuentro con el Papa

"¿Te ponés nerviosa antes de cantar frente al Papa? ¿Comiste algo antes? Porque internet dice maldades….", insinuó el conductor en un tono pícaro.

En ese momento, la cantante se dio cuenta que Fer Dente sabía algo más y exclamó: “Ay, no me digas que te contaron. ¡No puedo creerlo! No seas malo”.

De todas formas, no le quedó más remedio que contar su insólita anécdota y soltó: “En qué palabra lo digo…se me aflojó el vientre. Ahí me decían 'te vamos a avisar', esto era un streaming mundial que se transmitía para todo el mundo y yo cantaba ese himno que compuse".

"Y cuando me dicen: 'ahí viene su santidad', yo me hacía caca. Se me aflojó todo", confesó y luego bromeó: “Yo pensaba que había inodoros de oro pero no, era un baño lindo igual"

"Mi hermana me golpeaba y decía: 'Coki, dale, que te están esperando. Fue una cosa tremenda…”, cerró con vergüenza.

El peligroso accidente que tuvo Fernán Mirás cuando era chico: "Quemé un..."

Fernán Mirás se sentó en el living de Noche al Dente (América TV) y contó el peligroso accidente que tuvo cuando era chico.

Fer Dente comenzó diciendo que ambos tenían algo en común. Eso es nada más y nada menos que los dos prendieron fuego colchones en su infancia. "No me acuerdo, era chico. Estaba jugando con unos fósforos", trató de recordar el actor y director.

"A mí me pasó lo mismo a los cuatro años, pero lo que no hice fue lo que vos hiciste después", lanzó el conductor. "¿Vos qué hiciste?", preguntó Dente.

"Yo vi que culpaban a alguien. Había un vecino que se subía por los techos y hacía desastres en la casa de todos. Afanaba, prendía cosas. Yo estaba jugando con fuego, no me di cuenta de que estaba arriba de un colchón. Era un colchón que estaba en un patio techado porque lo iban a tirar. Era el colchón de un cochecito de bebé, era chiquito pero grueso. No sé por qué me puse a hacer algo con fuego arriba de eso y vi que prendía. Yo era chico y para que no se prenda me fui. Si yo no lo veía, no hay fuego", detalló.

"Pasaron fácil como 25 años y además estábamos comiendo con mi familia y dicen 'se acuerdan cuando este hijo de p... quemó el colchón'. Dije 'no fue él, pensé que lo había contado, no fue él, fui yo'. Estaba comiendo y toda la mesa hizo así (se lo quedaron mirando fijo), como si tuvieran un asesino en casa", reveló.

Y para cerrar, a modo de broma, el presentador le preguntó si su vecino estaba preso. "No sabemos, a esta altura es una opción", dijo Mirás.