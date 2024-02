La experiencia de Moria Casán con Roberto Pettinato y Fernanda Iglesias: "Me parecieron dos ridículos"

"Si alguien te va a recibir te saluda, pero estaba en un estado poco amable, porque si vas al programa de un señor, que es el conductor, y te vas a quedar todo el programa me parece que… me miraba, no te digo con desprecio, pero como diciendo ‘¿quién sos?’”, agregó.

“Yo dije ‘¿what?’. Y Fernanda también, me miró dos o tres veces y no me saludó y yo recuerdo eso porque me parecieron dos ridículos, maleducados. Digo ¿en qué lugar estarán estas dos personas, qué poca clase”, detalló.

Más adelante, la One recordó sobre la periodista: “La conocí a Fernanda de cuando trabajaba en Clarín, vino mucho a mi casa ella e incluso venía con una hermanita de ella que era una belleza, era súper dulce”.

“Cuando fui al programa ese que era uno de los primeros ella y él no me saludaron. Yo no pretendo que me pongan una red carpet, ni que me hagan ninguna de esa huevada, porque estoy reseteada contra todo eso y odio, pero pido un mínimo saludo, tipo educación”, reiteró.

La jurado del Bailando también rememoró: “Después me lo encontré en los Martín Fierro, muy arriba y me vino a proponer que hiciéramos un espectáculo juntos y ya quería que fuera a donde él quisiera y le digo ‘no, papito’ y él me dijo ‘leonina calmate’, y yo le dije que mejor no hacíamos nada juntos”.

“Es un tipo muy especial, lo conozco desde ese lugar, pero me llamó la atención que ese día esos dos no me saludaran”, cerró Casán.

Embed

Moria Casán reveló qué la enamoró a Lali Espósito de Pedro Rosemblat: "Tiene una..."

Hace pocos días, Lali Espósito confirmó su relación con el conductor de Shock de verano, Pedro Rosemblat. En su cuenta de Instagram, la periodista compartió fotos de sus vacaciones junto al periodista en una casa con vista al mar.

Este martes, en una nota con A la tarde (América TV), Moria Casán habló sobre el romance de la estrella de la música y el referente del streaming Somos gelatina.

La One reveló que ella sabía del noviazgo antes que saliera en los medios. "Ella me había dicho que se había enamorado de un peroncoho hermoso", contó en el programa de Karina Mazzocco.

Embed

La ex vedette destacó que Pedro es "un pibe divino" y cree que congenian muy bien con Lali: "Es muy guapo. Me parece divertido lo que hace. Tiene una linda cabeza. Y Lali tiene mucho cerebro, corazón, talento, todo".

Moria retiró que apuesta al crecimiento de la pareja. "Los dos se han encontrado y están en pleno enamoramiento. Me da placer verlos a los dos tan felices. Están viviendo una luna de miel", cerró.