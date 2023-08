La explosiva contrademanda de Andrés Nara y Alicia Barbasola a Wanda Nara

Alicia Barbasola IG Wanda mentirosa.jpg

Es así que en las últimas horas la propia Barbasola hizo un duro descargo desde sus Instagram Stories y anunció las medidas legales a tomar contra la ex conductora de Masterchef Argentina, patrocinada justamente por el mismo abogado que representó a Carmen, la empleada de Wanda que la había denunciado por abandono de persona en la casa de Italia.

"Entiendo que la Sra. Wanda Nara me estaría censurando, utilizando herramientas jurídicas e influencias mediáticas, por lo que me veo obligada a iniciar acciones legales a efectos de poder expresarme libremente, ¡conforme a mis derechos constitucionales! En este lineamiento solicité a mi abogado defensor @alejandro_cipolla interponga recurso de apelación de la medida que pesa sobre mi persona!", escribió contundente la todavía aspirante al Bailando 2023. Esto recién comienza...

Alicia Barbasola hizo una explosiva revelación sobre la mamá de Wanda y Zaira Nara: "Le mandaba chats subidos de tono a..."

Alicia Barbasola se casó con Andrés Nara en febrero de este año y hace unos días en su visita al ciclo LAM, América Tv, la esposa del padre de Wanda y Zaira reveló que Nora Colosimo, madre de sus hijas, le envió hasta hace poco tiempo mensajes subidos de tono a su marido.

Alicia contó además que le habían pedido que se tomara licencia en la clínica en la que trabaja y dejó entrever que Nora podía tener algo que ver con esta decisión ya que conocía a alguien de esa clínica.

Ángel De Brito le preguntó qué le podía molestar a la ex de Andrés si ya había pasado mucho tiempo de la separación de ellos y ahí la actriz reveló un dato tremendo.

"En diciembre ya salía con Andrés y Nora le mandaba chas subidos de tono de amor. Yo de todo lo que hablo, tengo pruebas. Pero son cosas delicadas, prefiero mostrártelo en off", dijo Alicia.

Barbasola comentó que Andrés le mostró esos mensajes subidos de tono y le consultó: "¿Qué hago ante esta situación?". El conductor se acercó al instante su lado para poder corroborar él esos chats comprometedores.

Y dio detalles de uno de sus mensajes: "Una vez Andrés le arregló un auto y Nora le escribió: 'No solo me acuerdo de vos cuando se me rompe un auto, también me acuerdo cuando...'" e hizo una gesto dando a entender que le recordaba los momentos sexuales que tenían como pareja.