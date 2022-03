La explosiva indirecta de Lizy Tagliani a su ex, Leo Alturria: ¿Quiere volver?

Y si bien hace algunos días la propia Lizy Tagliani aseguró desde sus redes que no volvería a hablar de Alturria, lo cierto es que en la mañana de este sábado la peluquera, actriz y conductora volvió a postear desde Instagram una curiosa foto de ellos dos en sus buenos tiempos, que muchos entendieron como un claro intento por recuperar su relación con Leo. "No fui yo, fue Google. Pero amo que suceda. Hay amores que no se terminan nunca" escribió y aclaró, atajándose, "No volví, es una foto vieja".

Lizy Tagliani Leo Alturria poseo fue google.jpg El posteo de Lizy Tagliani dirigido a su ex, Leo Alturria. ¿Quiere volver con él?.

Claro que fue cuestión de minutos para que sus seguidores le respondiesen. Así como algunos le aconsejaron que suelte de una vez esa historia, otros la alentaron diciéndole "Que todo fluya, que nada influya y que sea lo que Dios quiera", "Sos lo mas y si volvés y no funciona lloremos juntas", o "Vuelvan se los extraña ver juntos". Pero si Lizy está buscando una segunda oportunidad con Leo Alturria, si bien en 4 horas obtuvo más de 72 mil likes y cientos de comentarios, lo cierto es que hasta el momento el cordobés no se dio por aludido... al menos respondiendo semejante piropo.

Lizy Tagliani explicó los dolorosos motivos por los que no volverá a hablar sobre su ex, Leo Alturria

Después de unos días revolucionados, Lizy Tagliani decidió romper el silencio y hablar sobre su ex Leo Alturria. Lo que sucede es que en las últimas horas él dio una entrevista en la que contó que estuvo incómodo al final del noviazgo de dos años por cómo la gente se les acercaba y lo trataba en la calle. Además, dejó sembrado el fantasma de que sí hubo terceros en discordia.

Así fue que Lizy Tagliani rompió el silencio y salió a aclarar los tantos: "Es la última vez que voy a hablar de Leo por respeto a su mamá, papá, a sus amigos y ala gente que me ha tratado tan bien en este tiempo. Nadie se merece escuchar mal hablar de alguien que ellos quieren. Y sobre todo por el amor que le tengo: yo amo profundamente a Leo. Yo lo elegí para que sea mi familia, él lo sabe, es lo único que tengo. Lo más importante al menos. Bueno, no se dio, no pudo seguir, pero yo le di todo".

izy-tagliani.jpg Lizy Tagliani y Leo Alturria fueron pareja durante dos años, pero actualmente está separados.

Al tiempo que agregó: "Compartí mi vida con él. Él sabe cómo soy y sabe todo lo que pasó. La verdad que estoy muy triste. Me da un poco de vergüenza con todas las cosas que pasan, y yo con esta tontería. Pero a la vez me parece genuino. (...) Pero no puedo no hacerme drama por un vínculo que se rompió, que contruimos juntos. Por el gran amor que nos tuvimos o hablo por mi: que le tuve".

Y completó "Cada cosa mía la pensaba por dos", afirmando que lo tenía en cuenta en cada plan y proyecto que encaraba. "Sería muy desagradecida si veo todo oscuros y no veo las cosas hermosas que me han pasado en estos años, pero esto me duele". "Nadie se va de esta vida dejando un puchito en el veraz", dijo tirándole un palito a su ex. Y finalizó visiblemente afectada asegurando "Las cosas que dice Leo me hieren pero no me matan. Por si algo tengo es la certeza y la segurirdad absoluta de que soy una mina buena".