La explosiva pregunta de Mariana Brey a Fede Bal sobre su actual novia

Fue allí cuando, tras recordar que ya pasó casi un año, el hijo del recordado Santiago Bal pidió hablar de temas "más lindos", por lo que la periodista dio un giro de 180 grados y le preguntó si viajó a Mar del Plata con Flor Díaz, su "nueva novia".

Fede Bal Flor Díaz captura Socios del espectáculo.jpg

"Flor viene en enero. Ahora se está yendo a Orlando por un evento de danza", respondió Fede más calmo y con una visible sonrisa. Pero no le duraría más que unos segundos, porque inmediatamente Brey disparó sin filtro: "¿Pensás serle fiel? ¿Vas a poder comprometerte en algún momento de tu vida con la fidelidad?".

"¡Qué temprano! ¡Qué picante está Brey! Ay, ¡qué temprano Brey! Unas ganas de darte un abrazo..." fue la instintiva reacción irónica de Fede Bal, ante la visible incomodidad durante la entrevista por lo que atinó a salir del paso advirtiendo "Mirá que ayer salí y me tomé un champagne con mis compañeros. ¡Qué temprano! Qué picante estás, Mariana".

Así, intentando obtener alguna frase rimbombante del actor, la panelista le retrucó: "Quizás es hora de que digas 'no puedo ser fiel'. Te lo digo para que no te vuelva a agarrar el escándalo que ya te atravesó". Pero, astuto y rápido de reflejos, Bal se limitó a concluir asegurando: "Yo creo que este año no me va a atravesar ningún escándalo, estoy aprendiendo de mis errores...".

Embed

Fede Bal se sinceró acerca de lo que fue su lucha contra el cáncer: "Tuve mis momentos de oscuridad"

Antes de desembarcar en Mar del Plata, Fede Bal estuvo invitado al programa conducido por Mariana Fabiani, DDM (América), y se sinceró acerca de lo que fue su declinada lucha contra el cáncer.

“Hay que escuchar nuestro cuerpo, lo digo siempre que puedo porque es re importante. A mi me pasa que me gusta mucho jugar con el humor negro y me parece que cuando me pasó todo lo que me pasó, tuve mis momentos de oscuridad, pero empecé a entender que la vida por algo me pone esto en el camino”, reflexionó el actor en primer lugar.

En ese sentido, recordó los pensamientos que tuvo al momento de atravesar su diagnostico y aseguró: "Yo no me iba a morir con 30 años y sentía que tenía mucho más para dar. Sentí como esa llave de poder decirle a la gente, ya que tengo una suerte de llegada, por primera vez algo qué tal ves pueda ayudar a alguien en serio”.

Fede Bal DDM

“Me dio la oportunidad de poder contar lo que me pasaba y que no solo a partir de los 60 años uno puede enfermarse, el joven dice 'yo tengo 30-25 a mi no me va a pasar'. Yo iba al baño, había sangre y no le daba bola, hay que decirlo y sin palabras raras. Hay que ir al doctor porque pueden ser cosas no tan graves y cosas que si lo son”, aconsejó.

Fue ahí cuando la conductora le preguntó si haber pasado por esa lucha había cambiado algunos aspectos de su vida y Federico admitió: “Ya no me importa más nada. Trato de que todos los días sean increíbles, ya la ambición me bajo un montón. La tapa de revistas, antes tal vez quería, y no me importa nada. Se vive mucho mejor de este lado, cuando te menos te importa más te lo dan. Si salud me acompaña todo el resto va a estar bien".