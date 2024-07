La extraña actitud de Catherine Fulop al hablar de la presencia de Gaby Sabatini en la boda de Oriana

“¿Quién dijo que no venía? Eso lo dicen pero Gaby está re invitada y seguramente va a estar. No sé ya si llegaría porque estaba en Wimbledon pero seguramente va a estar en la ceremonia y compartiendo con sus sobrinas y la familia lo que es este evento tan bellos", comenzó diciendo Cathy.

Embed

Y explicó: “Con mi cuñada la mejor, pero como todos sabemos siempre fue una persona súper reservada, especial y que tiene sus tiempos. Siempre con las puertas abiertas porque es la más bella y divina así que nosotros la estamos esperando con los brazos abiertos”.

“Ella dijo: 'si claro voy, divino'. Pero no sé quién confirmó y quién no. Esto lo está organizando Claudia Villafañe y ella es la que sabe. Yo no sé quienes están confirmados y tampoco leí la lista", aseguró.

Por último, dio una declaración que dejó a todos sorprendidos y confesó: “Nunca hablé con Gaby en toda mi vida, y tengo 30 años con mi marido. Nunca la llamo porque no soy amiga, soy su cuñada. La amo, cuando viene a mi casa es a cuerpo de rey, feliz de recibirla, pero no soy amiga de llamarla”.

Catherine Fulop Gaby Sabatini.jpg

Cerca de la boda, Paulo Dybala sorprendió con un particular tatuaje dedicado a Oriana Sabatini

El próximo mes Oriana Sabatini y Paulo Dybala celebrarán su casamiento con una increíble fiesta que tendrá lugar en Buenos Aires y en medio de los últimos preparativos el futbolista sorprendió a su novia con tatuaje sobre ella.

Ambos comenzaron su historia de amor en el 2018 y finalmente en octubre del año pasado Dybala decidió dar el paso más importante y le propuso casamiento de la forma más romántica en la Fontana di Trevi.

Ahora, el jugador de La Roma volvió a tomar una decisión que dejó a la cantante sin palabras y se volvió viral en las redes sociales tras tatuarse sus ojos en el brazo.

Dybala tatuaje

En el video, se puede ver a Paulo mostrando el resultado final del trabajo artístico y la cara de sorpresa de Oriana deslumbrada por verse en la piel de su futuro marido.

"Lo iconica que es la mirada de Oriana que cualquiera podría reconocerla", "Que hermooso", "Un Dybala necesito", "Son todo lo que está bien" , "Dybala hace todo bien", fueron algunas de las reacciones en redes.