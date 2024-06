Así reaccionó Oriana Sabatini cuando le preguntaron qué haría si Paulo Dybala le es infiel

Embed

“Si mi novio me caga y alguien quiere venir a avisarme, buenísimo, pero que venga con pruebas, porque si no las tenés sos un choto. No querés hacer un bien... Es para joder”, le dice, tajante, Oriana al periodista de América TV.

La artista reveló que, ante un engaño, lo más difícil sería poder superar esa situación para no romper la relación y no la traición en sí. "No es la muerte de nadie que mi novio me sea infiel, la gente se hace una película en la cabeza... Es feo que te digan ‘sos una cornuda consciente’ pero para mí no es grave. Lo peor que puede pasar es separarnos y ya está”, sentenció.

En noviembre, Dybala quedó envuelto en un escándalo al conocerse detalles de una supuesta fiesta de jugadores de la Selección con varias modelos. Según lo que se decía en ese momento, el ídolo había participando de ese evento, aunque no aparecieron pruebas o registros de que eso haya sucedido.

Cerca de la boda, Paulo Dybala sorprendió con un particular tatuaje dedicado a Oriana Sabatini

El próximo mes Oriana Sabatini y Paulo Dybala celebrarán su casamiento con una increíble fiesta que tendrá lugar en Buenos Aires y en medio de los últimos preparativos el futbolista sorprendió a su novia con tatuaje sobre ella.

Ambos comenzaron su historia de amor en el 2018 y finalmente en octubre del año pasado Dybala decidió dar el paso más importante y le propuso casamiento de la forma más romántica en la Fontana di Trevi.

Ahora, el jugador de La Roma volvió a tomar una decisión que dejó a la cantante sin palabras y se volvió viral en las redes sociales tras tatuarse sus ojos en el brazo.

Dybala tatuaje

En el video, se puede ver a Paulo mostrando el resultado final del trabajo artístico y la cara de sorpresa de Oriana deslumbrada por verse en la piel de su futuro marido.

"Lo iconica que es la mirada de Oriana que cualquiera podría reconocerla", "Que hermooso", "Un Dybala necesito", "Son todo lo que está bien" , "Dybala hace todo bien", fueron algunas de las reacciones en redes.