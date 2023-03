La feria americana de Soledad Aquino: revende las carteras de la marca de Mica Tinelli y los zapatos de Guille Valdés

Embed

"Voy a Ginebra y me tiento. Por eso, tengo seis carteras y no las uso. Tengo cosas que no uso ni usaré. ¿Para qué voy a acumular tanta ropa?", comentó Aquino en un audio que le envió a Nancy Duré.

La mamá de Mica y Cande precisó que algunas prendas están intactas. "Hay cosas que no estrené, jeans anchos, que no me gustan porque estoy acostumbrada a las calzas", añadió.

Al finalizar, Soledad reveló cómo se le ocurrió publicar todo en Facebook. "La idea la saqué de Anamá Ferreira, que vende toda su ropa por Internet", sentenció la ex pareja del conductor.

El relato de Soledad Aquino sobre el momento más duro de su internación

En 2021, Soledad Aquino fue sometida a un trasplante de hígado, que le salvó la vida. En agosto, la mamá de Cande y Mica recibió el alta y volvió a disfrutar del amor de su familia.

En junio del 2022, en una nota con Intrusos, la ex pareja de Marcelo Tinelli recordó el momento más duro de su internación.

"Tuve dos paros cardiacos después del trasplante", detalló Aquino y precisó que su médico le practicó RCP (reanimación cardiopulmonar). "Me salvó mi doctor, que me hizo reanimación", añadió.

En ese instante, sus hijas pensaron lo peor. "Dejaron entrar a todos a verme porque podría volver a entrar en paro, pero bueno, zafé", mencionó la mamá de Cande y Mica.

Por último, Aquino reveló que fue emocionante ver a todos sus seres queridos apenas abrió los ojos. "Cuando me desperté vi a las chicas, a Marcelo (Tinelli) y a mis amigas", sentenció.