Las impresionantes fotos inéditas de Soledad Aquino mientras estaba internada por el trasplante de hígado

cande.jpg

A un año de todo esto, Cande Tinelli recordó todo lo que pasó con varios posteos en sus redes en los que sumó fotos inéditas de cómo fueron esos días.

"Acá son casi las doce (está en Europa con su novio)... Y bueno, ese día 10 de junio mi madraza entraba a su trasplante, una nueva oportunidad, gracias a un ser lleno de generosidad que donó su órgano, que gracias a Dios llegó a mamá", comenzó escribiendo.

cande1.jpg

"La luchaste ma, no te fue nada fácil. Realmente renaciste. Sentí tu partida, pero la vida eligió que te quedes acá, porque mereces vivir muchos años más, de la mejor manera".

"Y lo lograste, luchando mucho. Hasta los médicos quedaban sorprendidos con tu fuerza", dijo también y concluyó: "La leona, el ave fénix, como quieran decirte. Te amo ma. Gracias por pelearla, sé que lo hiciste en gran parte por mí y por Mica. Nunca bajaste los brazos".

cande2.jpg

El conmovedor relato de Soledad Aquino tras el trasplante que le salvó la vida

En abril del 2021, Soledad Aquino tuvo que ser internada en la Trinidad de Palermo por una hemorragia digestiva, que luego derivó en una cirrosis hepática y una úlcera de duodeno.

A los pocos días, Candelaria contó su mamá necesitaba un trasplante.

"Les cuento que mi mamá necesita el órgano entero. Tanto Mica como yo fuimos las primeras en ofrecernos como donantes, pero eso no fue posible. Gracias a todos por sus mensajes, me genera emoción leerlos", comentó la it girl.

Después de dos meses en la Trinidad de Palermo, apareció un donante y se encendió una luz de esperanza.

En junio de 2021, Soledad fue sometida a un trasplante de hígado, que le salvó la vida. En agosto, la mamá de Cande y Mica recibió el alta.

A un año de su internación, la ex mujer de Marcelo Tinelli habló con Mamás Felices por UCL TV y contó cómo es su presente.

"Estoy muy bien. Todo el tiempo me vienen imágenes del pasado. Es como que quedan impregnadas todavía, pero valoro más las cosas", expresó Soledad.

La mamá de Cande y Mica manifestó que aún le sorprende la enorme recuperación que tuvo. "Estoy manejando o haciendo gimnasia y no lo puedo creer", sostuvo.

Por último, Soledad indicó que trata de disfrutar a pleno cada instante. "Todo el tiempo agradezco. Agarro caminos donde hay calles lindas, con muchos árboles, aunque llegue tarde. Veo llover y me encanta", sentenció.