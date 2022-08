La feroz respuesta de Flor de la V a Wanda Nara, que la trató de "ignorante"

Embed

En el audio, Wanda aseguró que "el club conoce nuestras exigencias, y saben que estamos escuchando otras ofertas", y aseveró que, como siempre, ella vela por los intereses de su marido y cliente, en plena búsqueda de "la mejor opción que esté a la altura de la carrera de Mauro”.

Flor de la V fue contundente al responderle a Wanda Nara

Después de pasar el audio de Wanda Nara sobre el futuro de Mauro Icardi en el PSG, Flor de la V fue contundente: "Vos no me vas a enseñar a mí cómo tengo que hacer las cosas. Es lo primero que voy a decir. ¿Ok? ¿Acabo de escuchar mal? ¿No está apartado? Está a-par-ta-do. Está apartado del equipo principal".

Embed

"Es como que a vos te llamen de un canal importante para trabajar como conductora de Intrusos, y te dicen 'te apartamos, te sacamos, pero te vamos a seguir pagando'. Yo creo que igual, para mí está pésimo eso", añadió.

Flor reiteró que la situación de Icardi en el PSG es endeble: "A mí no me haría sentir bien. Yo creo que a él tampoco. Sé que tiene la posibilidad de elegir, que tiene millones, y todo. Deportivamente… no sé, yo soy bastante ignorante en el fútbol, pero no sé si está bueno que tu marido esté en el banco. O jugando con un equipo menor que el de Messi. Es mi humilde opinión".

Por último, la conductora de Intrusos le refrescó la memoria a la botinera. "Me gustaría preguntarte por Carmen. Carmen es una mujer que está muy afectada por lo que vivió en Italia. ¿Es verdad lo que pasó con tu madre? ¿Le sacó el teléfono? Te agradezco", cerró.