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Wanda Nara se refirió a la polémica baja de L-Gante de MasterChef: "Estamos en contacto y le dije..."

Wanda Nara habló con PrimiciasYa sobre la salida de L-Gante de MasterChef Celebrity y reveló cómo quedó su vínculo tras la polémica decisión.

22 sept 2026, 23:39
LGANTE Y WANDA NARA
LGANTE Y WANDA NARA

Wanda Nara atraviesa un nuevo desafío profesional y, mientras se prepara para ponerse al frente de la nueva temporada de MasterChef Celebrity (Telefe), aprovechó el evento de presentación del reality para hablar de todo. Desde la inesperada salida de L-Gante del programa hasta el posible desembarco de algunos integrantes de su familia, la conductora compartió detalles de lo que se viene en una edición que promete tener varias sorpresas.

Uno de los temas que inevitablemente apareció durante el encuentro con la prensa fue la polémica baja de L-Gante del reality culinario. Consultada por PrimiciasYa sobre cómo había quedado su vínculo con el cantante después de su salida, Wanda llevó tranquilidad y dejó abierta la posibilidad de volver a verlo dentro del programa. "Bien, muy bien. Va a venir seguro de invitado, estamos todo el tiempo ahí en contacto y yo también le dije: 'Heavy, no es lo que parece'", respondió.

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Y agregó: "Hoy justo le pregunté a un participante: '¿Es lo como se ve en casa?'. Es mucho más difícil ahí. Son muchas horas, mucho tiempo parados. Lo que se ve en la tele es un resumen de todo lo que pasa y son muchas horas tenés que estar", explicó.

Más allá de la competencia y de los famosos que pasarán por las cocinas del programa, Wanda también habló de uno de sus principales pilares: su familia. La mediática contó que espera poder contar nuevamente con sus seres queridos durante esta etapa y, especialmente, mencionó a su hermana Zaira Nara. "Yo creo que van a estar. Zaira el año pasado estuvo, me acompaña mi familia, cuento con ellos para cuando quiera siempre. Zaira la tengo un poco ahí guardada porque, toco madera, si me llega a pasar algo capaz me da una mano. El año pasado tuve un acto de mis hijos y ella estaba ahí por si yo no llegaba, que al final pude estar en el programa", dijo.

Otro de los nombres que surgió durante la charla fue el de Daniela Christiansson, pareja de Maxi López. Frente a la posibilidad de que la modelo pueda formar parte del reality, Wanda fue cautelosa y puso el foco en las exigencias que supone participar del programa, especialmente teniendo en cuenta que Daniela es mamá de dos pequeños. "Yo creo que es difícil, son muchas horas de trabajo y yo creo que lo de ella, no sé si la han llamado igual, pero es difícil. Si ella me hubiera pedido a mí un consejo con dos chicos tan chiquititos es complicado. Es muy complicado", aseguró.

Qué le dijo Wanda Nara a Karina Iavícoli sin saber que el micrófono seguía abierto

En una jornada atravesada por las noticias que rodean su entorno personal y profesional, Wanda Nara volvió a ocupar el centro de la escena mediática. La empresaria participó de un móvil con LAM (América TV) durante la presentación de MasterChef Celebrity (Telefe), y lo que parecía una charla sobre su presente laboral terminó derivando en un tenso intercambio que rápidamente se viralizó.

La pregunta de Karina Iavícoli apuntó a la reciente denuncia del Banco Central contra Martín Migueles, pareja de la mediática, por presuntas operaciones superiores a los 250 millones de dólares en tiempos de cepo cambiario. Ante esa consulta, la conductora del reality gastronómico fue tajante y dejó claro que no quería verse involucrada en los asuntos financieros de su novio.

Con firmeza, Wanda respondió: “Las mujeres se tienen que independizar, tienen que trabajar, vivir sus vidas, y lo que hagan sus parejas, sus ex, sus novios, que lo arreglen ellos”.

Lejos de esquivar el tema, la empresaria reforzó su postura y subrayó que sus relaciones sentimentales no deberían mezclarse con su carrera profesional. “Si tengo que ir a tomar mate a la cárcel con algún ex, si me cae bien iré, ¿qué voy a hacer? Yo qué culpa tengo, yo trabajo”, expresó antes de retirarse del móvil con un exabrupto que marcó el cierre del momento.

Pero el episodio no concluyó ahí. Sin advertir que el micrófono seguía abierto, Wanda lanzó un insulto hacia la periodista: “Esta pelotuda”.

La frase quedó registrada en vivo y provocó una inmediata reacción de Iavícoli, quien no dudó en responder. La panelista sostuvo que su pregunta había sido formulada con respeto y que la reacción de la mediática también forma parte de la exposición pública que conlleva ser una figura reconocida. “Habla de ella esto, de la manera en la que salta es porque le molestó lo que le pregunté. Ser figura como ella lo es, tiene que ver con esto también, una figura también se configura con escándalos, no solo de la parte rosa. Fui respetuosa”, afirmó.

     

 

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